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«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

05.05.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе в Риме стартовала эстафета «Пламя мира» – в итальянской столице зажжен огонь II Европейских игр. Впереди 7000 километров пути через половину Европы и все регионы Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Конечная точка маршрута – главная арена Игр минский стадион «Динамо». Финиширует эстафета, в которой примут участие около 450 факелоносцев, 21 июня, в день открытия грандиозного мультиспортивного события.

Какой путь проделает «Пламя мира» перед II Европейскими играми

Корреспондент Екатерина Жилянина специально летала в Рим на церемонию зажжения огня вторых Европейских игр. Все подробности – в ее репортаже.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

История Европейских игр пока не так богата собственными традициями, грядущие в Минске соревнования станут лишь вторыми. Но Беларусь уже показала: в обыденной роли организаторов – не останется. Уверенно становится законодательницей мод олимпийского движения в Старом Свете.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Янез Кочианчич, глава Европейских олимпийских комитетов:
Минск подаст хороший пример развитию этого движения Европейских олимпийских игр. Послужит хорошим вкладом в формирование традиций, наследия для последующих соревнований. Вы провели свои ноу-хау в организации, например, фан-зон, в работе с болельщиками. В будущем мы все будем очень рады, что мы побывали в Минске на этом мероприятии.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Эстафета огня проходит впервые. Вот так начинался путь из Минска в Рим. Колонна байкеров перед тем, как преодолеть почти 8000 километров, заехала за благословением в храм Всех Святых.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Маршрут разрабатывали больше года. Продумывали с точностью до мелочей.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

И вот, наконец, точка отсчета. Вечный город, Рим – здесь находится офис Европейских олимпийских комитетов. И именно здесь выбрали особенное место для того, чтобы зажечь «Пламя мира».

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Екатерина Жилянина, корреспондент:
Алтарь возвели в XIII веке до нашей эры и посвятили богине мира. Произошло это после того, как на родину с триумфом вернулся из Галлии император Август.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Есть одна примечательная деталь: после того, как алтарь освятили, воцарилась эпоха римского мира – длительный период стабильности и спокойствия.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Церемония – не столько масштабная, сколько сокровенная. Каждая деталь наполнена особым смыслом. Помимо официальных лиц, стартовать с мирным пламенем в руках доверили легендам белорусского спортивного Олимпа.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию:
Впервые такое будет проходить, чтобы в штаб-квартире зажигался огонь. А потом этот огонь пойдет по всему миру.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести

«Пламя мира» облачили опять же в символичную форму. Металлический каркас напоминает папарать-кветку. Это не только мечты о спортивном Олимпе, это поиск ключа к мирной жизни на земле. Полсотни национальных олимпийских комитетов присоединились у древнего алтаря к этой идее.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»

Вот так огонь Европейских игр начал свой путь. Требования к факелу таковы: он не должен погаснуть на скорости до 76 километров. Белорусские производители привыкли делать качественно и с запасом, уверяют – выдержит и 120.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

«Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр

Впрочем, для надежности «Пламя мира» поместили в специальную лампаду.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Дмитрий Александрович, офицер байкерского клуба:
Мы всегда готовы ко всем трудностям, которые нам предстоят. Конечно, с нами целый набор экипировки мотоциклетной – на случай дождя, на случай жары. С нами в автобусе едут хранители огня, они на каждом перерыве следят, чтобы огонь не потух, в каком он состоянии.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Хранители огня – сейчас это уже не просто огонь, это символ Игр, символ мира – будут сопровождать колонну байкеров на протяжении всего пути. Евгений повезет лучину на своем мотоцикле.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Самая необычная веха на пути – вершина Монблан. Ее называют высочайшей точкой Европы. Поднять пламя на вершину взялись альпинисты. Весь же путь – восемь стран Старого Света. Всего 450 факелоносцев.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Евгений Бейзак, директор байкерского клуба:
В последнее время очень много обстоятельств в мире, которые разъединяют людей по национальному признаку, по религиозному признаку. Для нас «Пламя мира» (ключевое слово – это «мир») – это попытка просто-напросто напомнить людям о действительной сущности бытия. О том, что самое главное – это мир, и ничего не может иметь большего значения. Поэтому для нас «Пламя мира», эстафета – это прежде всего демонстрация того истинного, что есть на самом деле.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

На минском стадионе «Динамо» «Пламя мира» зажгут в день церемонии открытия Европейских игр.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Специально для ЕОК создали еще один символ – оливковое дерево. Конечно, тоже чтобы подчеркнуть исключительно мирную миссию спорта. Борьба и противостояния должны быть только на спортивных аренах. И здесь вклад Минска в развитие европейского олимпийского движения, желание принять и провести на высшем уровне предстоящий форум приобретают особое значение.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Спирос Капралос, представитель Координационной комиссии II Европейских игр:
Я всего лишь несколько недель назад был в Минске и могу засвидетельствовать, что все объекты готовы, все деревни спортивные готовы, в них отличные удобства. И все это будет служить не только проведению нынешних Европейских игр, но и оставит хорошее спортивное наследие Беларуси.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

Вместе с «Пламенем мира» Рим покинули и другие символы Европейских игр. Уже совсем скоро увидеть их снова европейские гости смогут в белорусской столице.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе в Риме стартовала эстафета «Пламя мира» – в итальянской столице зажжен огонь II Европейских игр. Впереди 7000 километров пути через...
 
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