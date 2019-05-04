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«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе в Риме стартовала эстафета «Пламя мира» – в итальянской столице зажжен огонь II Европейских игр. Впереди 7000 километров пути через половину Европы и все регионы Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Конечная точка маршрута – главная арена Игр минский стадион «Динамо». Финиширует эстафета, в которой примут участие около 450 факелоносцев, 21 июня, в день открытия грандиозного мультиспортивного события.
Корреспондент Екатерина Жилянина специально летала в Рим на церемонию зажжения огня вторых Европейских игр. Все подробности – в ее репортаже.
История Европейских игр пока не так богата собственными традициями, грядущие в Минске соревнования станут лишь вторыми. Но Беларусь уже показала: в обыденной роли организаторов – не останется. Уверенно становится законодательницей мод олимпийского движения в Старом Свете.
Янез Кочианчич, глава Европейских олимпийских комитетов:
Эстафета огня проходит впервые. Вот так начинался путь из Минска в Рим. Колонна байкеров перед тем, как преодолеть почти 8000 километров, заехала за благословением в храм Всех Святых.
Маршрут разрабатывали больше года. Продумывали с точностью до мелочей.
И вот, наконец, точка отсчета. Вечный город, Рим – здесь находится офис Европейских олимпийских комитетов. И именно здесь выбрали особенное место для того, чтобы зажечь «Пламя мира».
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Есть одна примечательная деталь: после того, как алтарь освятили, воцарилась эпоха римского мира – длительный период стабильности и спокойствия.
Церемония – не столько масштабная, сколько сокровенная. Каждая деталь наполнена особым смыслом. Помимо официальных лиц, стартовать с мирным пламенем в руках доверили легендам белорусского спортивного Олимпа.
Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию:
«Пламя мира» облачили опять же в символичную форму. Металлический каркас напоминает папарать-кветку. Это не только мечты о спортивном Олимпе, это поиск ключа к мирной жизни на земле. Полсотни национальных олимпийских комитетов присоединились у древнего алтаря к этой идее.
Вот так огонь Европейских игр начал свой путь. Требования к факелу таковы: он не должен погаснуть на скорости до 76 километров. Белорусские производители привыкли делать качественно и с запасом, уверяют – выдержит и 120.
Впрочем, для надежности «Пламя мира» поместили в специальную лампаду.
Дмитрий Александрович, офицер байкерского клуба:
Хранители огня – сейчас это уже не просто огонь, это символ Игр, символ мира – будут сопровождать колонну байкеров на протяжении всего пути. Евгений повезет лучину на своем мотоцикле.
Самая необычная веха на пути – вершина Монблан. Ее называют высочайшей точкой Европы. Поднять пламя на вершину взялись альпинисты. Весь же путь – восемь стран Старого Света. Всего 450 факелоносцев.
Евгений Бейзак, директор байкерского клуба:
На минском стадионе «Динамо» «Пламя мира» зажгут в день церемонии открытия Европейских игр.
Специально для ЕОК создали еще один символ – оливковое дерево. Конечно, тоже чтобы подчеркнуть исключительно мирную миссию спорта. Борьба и противостояния должны быть только на спортивных аренах. И здесь вклад Минска в развитие европейского олимпийского движения, желание принять и провести на высшем уровне предстоящий форум приобретают особое значение.
Спирос Капралос, представитель Координационной комиссии II Европейских игр:
Вместе с «Пламенем мира» Рим покинули и другие символы Европейских игр. Уже совсем скоро увидеть их снова европейские гости смогут в белорусской столице.
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Новости Беларуси. На неделе в Риме стартовала эстафета «Пламя мира» – в итальянской столице зажжен огонь II Европейских игр. Впереди 7000 километров пути через...
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