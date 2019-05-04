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Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тщательно готовились к церемонии старта эстафеты «Пламени мира» не только организаторы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белая молния, Юлия Нестеренко, наша олимпийская чемпионка в беге на 100 метров, признается: факел оказался весьма увесистым. Но, как и во время легендарного забега, в этой эстафете дрогнуть было нельзя.
Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка в беге на сто метров:
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Новости Беларуси. Тщательно готовились к церемонии старта эстафеты «Пламени мира» не только организаторы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белая молния,...
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