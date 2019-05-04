ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести

05.05.2019 22:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тщательно готовились к церемонии старта эстафеты «Пламени мира» не только организаторы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести

Белая молния, Юлия Нестеренко, наша олимпийская чемпионка в беге на 100 метров, признается: факел оказался весьма увесистым. Но, как и во время легендарного забега, в этой эстафете дрогнуть было нельзя.

Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка в беге на сто метров:
Репетиции… Как бы сказать: у меня такое было такое трепетное состояние, поэтому я не чувствовала тяжести. Факел красивый, форма красивая. Это для Беларуси историческое событие. Я желаю нашим спортсменам, конечно же, только победы.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тщательно готовились к церемонии старта эстафеты «Пламени мира» не только организаторы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белая молния,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика