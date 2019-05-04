Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Владислав Гончаров, наш олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, – один из первых, в чьих руках побывал факел с «Пламенем мира», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Гордость за страну в такие моменты чем-то похожи на радость победы. Потому команда сделает все, чтобы при родных трибунах белорусам чаще пришлось ликовать.





Владислав Гончаров, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:

Мы планируем привезти две медали с Европейских игр. Я думаю, это высокий результат.