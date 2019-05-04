ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»

05.05.2019 22:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Владислав Гончаров, наш олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, – один из первых, в чьих руках побывал факел с «Пламенем мира», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»

Гордость за страну в такие моменты чем-то похожи на радость победы. Потому команда сделает все, чтобы при родных трибунах белорусам чаще пришлось ликовать.

Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»

Владислав Гончаров, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:
Мы планируем привезти две медали с Европейских игр. Я думаю, это высокий результат.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Владислав Гончаров, наш олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, – один из первых, в чьих руках побывал факел с «Пламенем мира», сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Городской транспорт и стройплощадки: что волнует жителей Горок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика