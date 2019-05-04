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Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Владислав Гончаров, наш олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, – один из первых, в чьих руках побывал факел с «Пламенем мира», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Гордость за страну в такие моменты чем-то похожи на радость победы. Потому команда сделает все, чтобы при родных трибунах белорусам чаще пришлось ликовать.
Владислав Гончаров, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:
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Новости Беларуси. Владислав Гончаров, наш олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, – один из первых, в чьих руках побывал факел с «Пламенем мира», сообщили в...
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