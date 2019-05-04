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Трагедия в Шереметьево. Погибли 13 человек, в том числе двое детей
Источник материала: СТВ
Новости России. При аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево погибли 13 человек, среди которых были двое детей. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.
Информацию официально подтвердили в Следственном комитете РФ. Точную причину происшествия не называют. Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Напомним, пассажирский самолет следовал рейсом Москва – Мурманск.
SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета. Из-за сложных метеоусловий лайнер приземлился только со второй попытки. Во время посадки у самолета загорелись двигатели. Пожар тушили 18 минут, однако хвостовая часть самолета полностью уничтожена.
Сгоревший самолет был произведен в августе 2017 года и, как сообщает производитель лайнера, техническое обслуживание прошел в апреле 2019-го.
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Новости России. При аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево погибли 13 человек, среди которых были двое детей. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной. ...
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