К ночи ситуация с очередями на выезд из Беларуси не улучшилась

Источник материала: Tut.by

Со второй половины дня 4 мая на границе существенно увеличились очереди автомобилей на выезд из Беларуси. Днем 5 мая в пунктах пропуска в польском и литовском направлении было по 600 легковых автомобилей . По данным на 22 часа, на выезд в Литву было около 800 машин, в Польшу — больше 700. К полуночи количество машин немного уменьшилось.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Читатели TUT.BY, которые пересекали границу днем, сообщали, что проблем не возникало, все проходило довольно быстро. Во второй половине дня ситуация изменилась.

По данным на 02.00 6 мая, в литовском направлении больше всего машин стоит в «Котловке» — более 200 авто. Сложная обстановка в «Каменном Логе» и «Привалке» — 160 и 100 авто соответственно, в «Лоше» выезда ожидают более 70 машин.

В польском направлении по-прежнему больше всего машин в «Брузгах» и «Бресте» — 200 и 180. В «Песчатке» скопилось более 70 авто, в «Берестовице» — более 130, в «Домачево» — более 50.

В двух пунктах пропуска на выезд в Латвию — более 110 машин.

Информация об очередях на границе оперативно обновляется на сайте ГПК каждые два часа. Вы можете выбрать пункт пропуска, где автомобилей меньше. Кроме того, в пунктах пропуска «Брест», «Котловка» и «Григоровщина» работает система электронной очереди. С ее помощью можно заранее забронировать время прохождения контрольных процедур на границе.