Геннадий Савилов: Диву даешься, как тренер мог взяться за работу, на которую пошел Сидоренко

Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов оценил выступление нашей сборной в Нур-Султане, работу тренерского штаба, а также рассказал SPORT.TUT.BY, когда, по его мнению, можно будет говорить, что белорусский хоккей вышел из депрессии.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я считаю, что наша сборная выступила как минимум хорошо. Состав нашей команды очень отличался от казахстанского по уровню хоккеистов. Игрокам экстралиги такие регалии и успехи, как у Даррена Дитца или Брэндона Боченски в КХЛ, пока только снятся. Так что я очень рад, что нам удалось достойно и результативно сыграть таким набором хоккеистов.

— При этом уровень сборной Беларуси оказался сопоставим с уровнем Южной Кореи. На табло мы видели, что они нас даже превосходят.

— Мне сложно говорить про уровень Южной Кореи. Наверняка там играют хоккеисты, которые тоже чего-то значат. Результат с корейцами нужно спроецировать на вчерашнюю ситуацию и уровень везения, который у нас был (имеется в виду победа Литвы над Южной Кореей. — Прим. TUT.BY). Казалось, в игре с Южной Кореей мы владели инициативой, постоянно прессинговали, но по счету все оказалось наоборот. Корейцы сыграли с нами так, как мы пытались играть с Казахстаном: то есть на контратаках и голах за счет высокого процента реализации.

— Какие эмоции вы пережили после досрочного выхода в элиту?

— Насколько я помню по себе, хоккеисты не переживают так, как зрители. Конечно, было капитальное напряжение от надобности результата и болельщицкого ажиотажа. Наши люди считают, что возвращение в элиту — это что-то само собой разумеющееся. Но чем глубже ты вникаешь в ситуацию, тем больше понимаешь: команды, которые играют не в элите, порой ничем не хуже. Посмотрите на Казахстан. Это их третья попытка подняться таким составом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все команды очень достойные. И то, что Беларусь свалилась в эту группу спустя 15 лет, в некоторой степени было закономерностью. А вот выход из первого дивизиона — это тяжелейшая работа, требующая много энергии, терпения, стараний и труда. Конечно, наш выход не надо называть чудом. Но я бы сказал, что среди равных мы доказали свою состоятельность. Обратите внимание: Корея обыграла Словению, Словения — Литву, а мы мучились и с теми, и с другими.

— Давайте тезисно обозначим позитивные моменты для нашей сборной по итогам чемпионата мира?

— Во-первых, у нас в составе было много дебютантов и молодых игроков: Соловьев, Осипков, Сушко. Этим ребятам рано или поздно все равно пришлось бы прийти в сборную. И хорошо, что они сделали это сейчас. Мы уже видели, на что способны эти хоккеисты, которые в конечном итоге сменят братьев Костицыных, Владимира Денисова и компанию возрастных игроков.

Во-вторых, мы дали результат. Болельщикам было важно увидеть положительную ауру вокруг команды. И с большего это получилось.

— Как оцените работу тренерского штаба Андрея Сидоренко?

— Андрей Михайлович тренировал нашу сборную, когда я еще был юниором. Он главный тренер с 25-летним стажем. За работу, которую взялся Андрей Сидоренко, никто вообще не хотел браться. Перед ним на этот чемпионат поставили очень сложную задачу. Даже положив на стол список лучших хоккеистов Беларуси, все понимали, что в Казахстане у нас не будет легкой прогулки. А если учесть, что половина хоккеистов из того списка по разным причинам не смогли приехать в сборную, то диву даешься, как тренер мог взяться за такую работу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Андрей Сидоренко провел грандиозную работу. Я очень рад, что команда, учитывая внешнюю критику, смогла сплотиться и быть стойкой, с хорошим микроклиматом. Как карта Осипкова сыграла в матче с Казахстаном, так и карта Сидоренко сыграла у федерации.

— Говоря про критику, в первую очередь вы имеете в виду Михаила Захарова?

— Вы знаете, Михал Михалыч — персонаж, давно существующий в нашем хоккее. Он как крокодил в реке. И лев знает, что в реке есть крокодил. И крокодил знает, что в саванне есть лев. Они очень даже хорошо вместе уживаются, хоть и охотятся на одних и тех же косуль, только крокодил возле воды, а лев в саванне.

Михал Михалыч должен быть в нашем хоккее. Он напрягает всю хоккейную общественность, чтобы она оставалась в тонусе. Если бы не было Михал Михалыча, все бы до того расслабились, что мама дорогая. Все бы давно сдружились, пили на берегу Свислочи и свалились бы, как сборная Украины. Поэтому спасибо Михал Михалычу за то, что он нас всех мобилизуют. Думаю, Андрей Михайлович Сидоренко в глубине души тоже благодарен ему. Иначе было бы сложно собрать такую сплоченную команду. При этом у нас есть не один Захаров, а еще «диванные короли», «шум из окна» — много раздражителей, которые заставляют мобилизоваться.

— Каково будущее Андрея Сидоренко в сборной?

— Многое будет зависеть от состояния дел в минском «Динамо». Скоро пройдет ряд совещаний, в том числе в НОК, с присутствием минского «Динамо». Я еще в начале сезона заявлял о том, что, на наш взгляд, «Динамо» должно как-то упорядочиться. Оно подвисло в воздухе. Клуб спонсируется одним органом, управляется другим, а решения принимаются третьим. Государство хочет разобраться и определить стратегию развития клуба. С учетом этого нужно будет выстраивать систему сборных команд. Мы всегда говорили, что в Беларуси есть конфликт интересов: «Динамо» как коммерческий проект или базовый клуб сборной. Сейчас надо определиться, что это в итоге, кто будет за это отвечать.

— При каких условиях Андрей Сидоренко все-таки сможет остаться у руля сборной?

— Я вам не могу сказать. Это вопрос дискуссий очень многих заинтересованных сторон. Я могу только высказать свою точку зрения, но решение по главному тренеру сборной страны, которая будет выступать на чемпионате мира в Минске в 2021-м, будет консолидировано с руководством «Динамо», Министерством спорта. Все это будет происходить на базе Национального олимпийского комитета на совещании 14 числа.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Но вы поддерживаете кандидатуру Андрея Сидоренко?

— Вы постоянно ходите по кругу. Для того, чтобы говорить о кандидатуре главного тренера вообще, мы должны понимать, как будет комплектоваться главная команда страны. В зависимости от того, как национальная сборная будет связана с «Динамо», будет составлен список тренеров, и мы поймем, кому сможем предлагать работу и кому сможем ставить задачи. То есть, например, если она будет комплектоваться по одному сценарию, главным тренером должен быть Михал Михалыч Захаров, чтобы разнести всех к чертовой матери.

— Над чем сейчас нужно работать сборной, чтобы не бояться играть с командами элитного дивизиона?

— Нам надо быстро производить смену поколений и вливать новую кровь, чтобы не бояться за результат следующего чемпионата мира. Тем более у нас есть талантливые ребята: Колячонок, Протас, Алистров, Оксентюк. Думаю, нужен еще год-два и может произойти реальная смена поколений. Понятно, что во взрослом хоккее многое уже по-другому: здесь нужно терпение, характер, дисциплина, самоотверженность, порядок. Эти качества во многом определяют игру хоккеистов.

— Можно сказать, что белорусский хоккей вышел из депрессии?

— Конец депрессии белорусского хоккея будет, когда у нас 50 хоккеистов буду играть в НХЛ. А пока мы не добились такого результата, то не можем чувствовать себя спокойно. Нам нужны конкурентоспособные хоккеисты мирового уровня. Тогда у всех закончится всякая депрессия. Пока мы имеем, что имеем, то всегда будем волноваться. Один хоккеист, как Копитар, может решить исход матча. А если таких 20? Вот к чему надо стремиться.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Как думаете, когда реально воспитать хотя бы одного игрока уровня Анжи Копитара?

— Ну, вы не цепляйтесь за Копитара. Такие могут вообще не появиться. Или появятся, но, возможно, не на нашем веку. Для начала хочется, чтобы в ближайшие годы наша команда комплектовалась из представителей топ-чемпионатов, которые играют в первом и втором звеньях, как это было 20 лет назад. Из таких хоккеистов, как сегодняшний Платт. Ничего сверхъестественного. И, честно вам скажу, я не уверен, что Джефф Платт пробился бы в нашу сборную образца 2002-года. А кого бы он оттуда вытеснил? Цыплакова, Расолько, Кольцова?

— В юношеской, юниорской, молодежной командах есть те, кто может соответствовать уровню, о котором вы говорите?

— Талантливые ребята есть. А как они себя проявят, будет видно.