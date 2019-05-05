Тысячи зрителей, флэшмобы и олимпийские чемпионы. Как регион будет встречать эстафету огня II Европейских игр, обсудили в облисполкоме

Источник материала: Полымя





На заседании областного оргкомитета по проведению II Европейских игр обсудили готовность к масштабному событию.

– Работа активно ведется по всем направлениям, начиная от пунктов пропуска, таможенных и пограничных служб, ремонта дорог и заканчивая подготовкой наших спортсменов, которые представят область на мультиспортивном форуме, – рассказал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Сегодняшнее заседание направлено на то, чтобы предусмотреть все возможные организационные недочеты, достойно встретить караван эстафеты «Пламя мира» и представить Гродненщину на II Европейских играх. Надо подчеркнуть, что жители области примут активное участие в проведении соревнований в Минске. Задействованы будут гродненские волонтеры, работники сферы торговли и транспортных услуг. Наши сотрудники правоохранительных органов помогут обеспечить безопасность в дни состязаний.









Эстафета огня пройдет по семи районам нашей области – Гродненскому, Волковысскому, Лидскому, Кореличскому, Новогрудскому, Сморгонскому, Островецкому. Факелоносцы стартуют с площади Ленина в Гродно. Их маршрут будет пролегать через центральные улицы города. Участниками эстафеты станут известные Иван Тихон, Елена Волчецкая, Анна Канюк, Виталий Бубнович и другие. Как отметили на заседании, сценарий церемонии открытия уже готов. Ведущими события станут Михаил Манькевич и белорусская модель Екатерина Доманькова. Будут также организованы зрительские группы поддержки – на площадь Ленина и по маршруту следования каравана выйдут более 1 500 ребят из числа юных спортсменов.





Во второй день – 19 мая – пламя доставят на Августовский канал. Здесь часть маршрута пройдет по воде. Кроме того, на шлюзе Домбровка символичный горящий факел побывает в руках мастера скандинавской ходьбы, а на шлюзе Немново его передадут велосипедистам. Следующий остановочный пункт – агрогородок Вертелишки и одно из самых успешных сельхозпредприятий области СПК «Прогресс-Вертелишки». Здесь в поддержку эстафеты организуют спортивный фестиваль и большой танцевальный флешмоб. Ожидается, что только в Гродненском районе к непосредственным участникам события примкнут более пяти сотен человек.





Факелоносцы посетят также Мир, Новогрудок, Березовку, Лиду. В колонне ретроавтомобилей караван эстафеты проедет через Волковыск, где «покорит» Шведскую гору. В заключительный день, 23 мая, «Пламя мира» доставят в Сморгонский район, в музей-усадьбу Михала-Клеофаса Огинского, где пройдет театрализованный бал, и к стенам архитектурной жемчужины Беларуси – Свято-Троицкого костела в Гервятах.





Кроме этого, в рамках проведения эстафеты сценические площадки появятся не только на центральных площадях и рядом со знаковыми архитектурными объектами населенных пунктов, но и на ключевых градообразующих промышленных предприятиях. Факелоносцев будут встречать открытые акционерные общества «ГродноАзот», «Стеклозавод «Неман», «Лидахлебопродукт», «Лакокраска», «Беллакт», «Новогрудский завод газовой аппаратуры». К слову, тот самый факел, который доставят из Рима в Минск, – технологическое ноу-хау от Новогрудского завода газовой аппаратуры.









Сейчас по маршрутам следования каравана заканчивается ремонт дорог, в порядок приводятся объекты сферы гостеприимства и общественного питания – по заверениям организаторов, в дни проведения эстафеты ожидается большой наплыв туристов. В Гродно и каждом районе области устанавливаются фотозоны, билборды, штендеры, растяжки и ситилайты с тематикой II Европейских игр. Только в областном центре их насчитывает более двух сотен, а по мере приближения мультиспортивного форума тематической атрибутики на улицах станет еще больше. Обязательно будут организованы фан-зоны и встречи спортсменов с болельщиками.

– Участие в соревнованиях примут 38 атлетов из Гродненской области. Среди них есть представители практически из каждого района. Нужно обязательно поддержать наших спортсменов, создать для них мощную группу поддержки, – сказал Виктор Лискович.





Он подчеркнул, что II Европейские игры – это общенародное событие, которое объединяет людей и дает стране возможность заявить о себе на международной арене как о самобытной, гостеприимной стране, и Гродненская область в свете этого должна выглядеть достойно.

Источник: grodnonews.by (текст: Анна РАДЮК, фото: Ян ХВЕДЧИН и Артем ТУРЛАЙ)