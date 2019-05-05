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Мост в крепости готов принять туристов. У него необычные перила, за которые не стоит браться
06.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Реконструкция моста на Кобринском укреплении
Впрочем, движение туристов теперь ничем не ограничено - можно смело идти.
А вот браться за перила не советуем - там придумали такую "фишку", что как будто они простреляны, и в них рваные отверстия. Пока неясно, как это оценят посетители - главное, чтобы никто не порезался.
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Реконструкция моста на Кобринском укреплении началась ещё в прошлом году, и вот она практически завершена. Кажется, завершена, так как плакат о самой...
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