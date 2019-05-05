Мост в крепости готов принять туристов. У него необычные перила, за которые не стоит браться

Источник материала: Виртуальный Брест

Реконструкция моста на Кобринском укреплении началась ещё в прошлом году , и вот она практически завершена. Кажется, завершена, так как плакат о самой реконструкции пока не убрали, может быть остались какие-то небольшие недоделки.



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Впрочем, движение туристов теперь ничем не ограничено - можно смело идти.



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А вот браться за перила не советуем - там придумали такую "фишку", что как будто они простреляны, и в них рваные отверстия. Пока неясно, как это оценят посетители - главное, чтобы никто не порезался.