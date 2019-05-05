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На ул. Салтыкова-Щедрина отменили ограничения по движению в сторону бульвара

06.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ограничения были введены на момент реконструкции бульвара Космонавтов. Сейчас всё вернулось к своему прежнему состоянию. Можно ехать как с Менжинского в сторону бульвара, так и обратно.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65944.php

На ул. Салтыкова-Щедрина отменили ограничения по движению в сторону бульвара

Однако, обращаем ваше внимание, что со стороны Орджоникидзе нельзя - там можно повернуть направо, проехать до Мицкевича, развернуться, и повернуть на Салтыкова-Щедрина.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65944.php

На ул. Салтыкова-Щедрина отменили ограничения по движению в сторону бульвара

Такие вот загогулины, получаются. Всё потому, чтобы не мешать поворачивать транспорту с бульвара на Орджоникидзе налево.

 
 
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  Ограничения были введены на момент реконструкции бульвара Космонавтов. Сейчас всё вернулось к своему прежнему состоянию. Можно ехать как с Менжинского в...
 
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