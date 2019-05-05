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На ул. Салтыкова-Щедрина отменили ограничения по движению в сторону бульвара
06.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ограничения
Однако, обращаем ваше внимание, что со стороны Орджоникидзе нельзя - там можно повернуть направо, проехать до Мицкевича, развернуться, и повернуть на Салтыкова-Щедрина.
Такие вот загогулины, получаются. Всё потому, чтобы не мешать поворачивать транспорту с бульвара на Орджоникидзе налево.
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Ограничения были введены на момент реконструкции бульвара Космонавтов. Сейчас всё вернулось к своему прежнему состоянию. Можно ехать как с Менжинского в...
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