На ул. Салтыкова-Щедрина отменили ограничения по движению в сторону бульвара

Источник материала: Виртуальный Брест

Ограничения были введены на момент реконструкции бульвара Космонавтов. Сейчас всё вернулось к своему прежнему состоянию. Можно ехать как с Менжинского в сторону бульвара, так и обратно.



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Однако, обращаем ваше внимание, что со стороны Орджоникидзе нельзя - там можно повернуть направо, проехать до Мицкевича, развернуться, и повернуть на Салтыкова-Щедрина.



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Такие вот загогулины, получаются. Всё потому, чтобы не мешать поворачивать транспорту с бульвара на Орджоникидзе налево.