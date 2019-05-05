Победим ли зеленый змий? Нынешняя ситуация с алкоголизацией населения – это второй Чернобыль

Источник материала: Виртуальный Брест

Из истории борьбы: в этом году исполняется 105 лет со дня введения сухого закона в Российской империи (1914 год, решение было подготовлено в мае). В следующем году исполнится 95 лет со дня отмены «сухого закона» в СССР и 35годовщина постановления ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма (май 1985 года).





Алкоголь - психотропный яд. Так считает медицина. А вот государство относилось и относится к алкоголю как к пищевому продукту. И пока такой когнитивный диссонанс в общественном сознании не будет преодолен, эту проблему не решить. В современном мире деалкоголизация планеты вряд ли может быть успешно решена в рамках отдельно взятой страны.

Алкоголь проникает даже в мусульманские страны. В Объединенных Арабских Эмиратах сейчас потребляют алкоголя больше (3,8 л/чел), чем в СССР до середины 60-х (3.2 л/чел). (Иран -1,0; Саудовская Аравия -0,2 л абсолютного алкоголя на каждого взрослого.) ВОЗ относит к непьющим странам Кувейт, Сомали, Ливию, Мавританию, Бангладеш.

В 1985 году было принято постановление ЦК КПСС о мерах по борьбе с пьянством и это было началом очередной борьбы за трезвость. Тогда, наряду с активизацией пропаганды трезвого образа жизни и созданием в трудовых коллективах по всему Советскому Союзу первичных организаций Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, произошло резкое сокращение производства и реализации алкогольных напитков. По всей стране, в том числе и в Брестской области в каждом районе была введена штатная единица, ответственный секретарь, который должен был объединить всю антиалкогольную пропаганду и борьбу c пьянством от имени партии. В области была сформирована достаточно активная группа «бойцов» (30 человек) в своеобразный «штрафвзвод», который партия бросила на, как оказалось, неприступную крепость под названием «алкоголизация населения». Председателем брестской областной организации общества борьбы за трезвость в 1985 г. был назначен Бедуля Владимир Леонтьевич. Это была его общественная нагрузка. Руководство области, назначая Бедулю В.Л., уважаемого и всесоюзно известного руководителя сельхозпредприятия, рассчитывало на его авторитет в деле выполнения важного партийного задания.



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Приложении 1 - сравнительный анализ потребления алкогольных напитков в разных странах за 1910 год

Однако, значительное число не только населения, но и партийных работников скептически относилось к поставленной задаче. Психологию людей того времени в отношении пьянства выразил В. Распутин в повести «Последний срок»:

- Че нам говореть про ранешное время! - Помнишь, Данила-мельник пил, дак его за человека не считали. Ну. Пьянчужка, и все. Так и звали: Данила-пьянчужка. Он ить один так пил, боле никто. А тепери один Голубев на всю деревню не пьет, дак тепери его за человека не считают, что он не пьет, смешки над ним строют.

При таком скепсисе к трезвости, усиленного подрывом бюджета страны, и практически при полном безразличии к делу со стороны самого инициатора, - стало понятно, что выполнение миссии под вопросом.

В чем трудность решения этой задачи?

Различные государства в разные исторические эпохи всегда предпринимали определенные меры по борьбе с употреблением алкоголя: информационные, педагогические, юридические, медицинские и запретительные.

Но как показывает жизнь, проблем с пьянством нет или их значительно меньше в тех странах, где религии запрещают употребление алкоголя, где не остаётся лазеек для компромиссов. Но даже в «сухозаконных» странах сегодня тоже создаются наркологические службы (Ирак, ОАЭ и др.), но все-таки ситуация там совершенно иная, алкоголизм встречается на уровне единичных случаев.

Отношение к трезвости в религиях

Христианство допускает употребление спиртного в небольших количествах, поскольку вино используется в христианском таинстве евхаристии и ряде других таинств. Однако ряд христианских общин являются сторонниками алкогольной абстиненции.

Ислам запрещает употребление любых опьяняющих веществ в любом количестве. С точки зрения Ислама алкоголь, так же как и любые другие опьяняющие вещества, включая наркотики, — это харам — абсолютно запрещено. Всякое одурманивающее средство называется по-арабски хамр и полностью запрещено мусульманам. В том числе пророк «не одобрял использования алкоголя в лечебных целях, сколь бы ни были они насущны и необходимы». В Коране неоднократно встречаются аяты, указывающие на вред и недозволенность опьяняющих веществ.

По буддийским представлениям спиртное мешает концентрации и равновесию ума, в отсутствии которых духовный прогресс невозможен. Правила поведения буддийского монаха в общине запрещают употребление любого алкоголя, хотя запрета на курение нет.

В иудаизме запрета на употребление спиртных напитков нет, наоборот, праздники обычно сопровождаются ритуалами с вином (Кидуш), особенно Седер Песах и Пурим. Впрочем, вместо вина можно использовать виноградный сок, а на Пурим достаточно выпить «больше обычного». Талмуд одобряет умеренное употребление вина для развития ума, утешения скорбящих и др., но осуждает чрезмерное увлечение хмелем.

В 1914 году в России был издан указ о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции на всей территории. Торговля алкогольными изделиями была прекращена с 19 июля 1914 г. на время мобилизации, а в конце августа продлена на всё время войны.

Россия в то время была далеко не самой пьющей страной мира: пили в 3 раза меньше, чем в Англии или Германии. (см. прил. 1).

Вот что писала российская печать о первых результатах введения «сухого закона»: Какие огромные усилия употреблялись у нас на борьбу с пьянством … Но вот ударил роковой час. Постигло несчастье: нам объявили войну. Последовала запретительная мера. Отрезвел народ, отрезвела Россия…То, что происходит сейчас, не поддается описанию. Кажется сном, волшебной сказкой…(см. прил. 2)

Конечно, ситуация не была столь сказочной, да и на быстрый результат нельзя было рассчитывать. Более того, необходимо было искать способы повышения доходности бюджета из других источников (поступления от «казённой винной монополии» были главной статьёй российского бюджета, составляя от 28 до 32% всех доходов), приходилось преодолевать сопротивление, говоря современным языком, алкогольных лоббистов, преодолевать социальное напряжение и многое другое.

С приходом советской власти борьба с алкоголизмом была продолжена.



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Приложении 2 - статья Трезвости скрижали из журнала Пробуждение за ноябрь 1914 г.

В декабре 1917 года Советское правительство продлило запрет на торговлю водкой.

19 декабря 1919 года СНК РСФСР принял постановление за подписью В. И. Ленина — «О воспрещении на территории страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ», предусматривающее строгие меры: не менее 5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Советская власть в первые годы решила идеологизировать борьбу с алкоголизмом : - надо помнить, что алкоголю не должно быть места в но­вой жизни. Мы должны являть пример трезвой жизни; - народы Республик, которые победили в огне революции и войны своих врагов, должны объявить борьбу—борьбу «не на жи­вот, а на смерть» - своему еще не побежденному, старому врагу – алкоголю; - Если мы не дадим отпора алко­голизму, начиная с города, то мы пропьем социализм и пропьем Октябрьскую революцию (Л. Троцкий)

У молодой республики были шансы создать безалкогольную идеологию. Однако финансовые трудности помешали осуществлению романтической мечты о безалкогольном будущем. И шанс был упущен.

Первые послабления в отношении алкоголя произошли в самом начале января 1920 г., когда было внесено изменение в постановление от 19 декабря 1919 г. и было разрешено производить и продавать вино виноградное крепостью до 12 градусов.

9 августа 1921 г. была разрешена продажа виноградного вина крепостью до 14 градусов,

8 декабря 1921 г. декретом «О продаже виноградных вин» разрешили продавать вино крепостью до 20 градусов.

3 февраля 1922 г. разрешили продажу пива, 20 апреля 1922 г. декретом ВЦИК и СНК СССР разрешили торговать вином на всей территории СССР.

28 августа 1925 года ЦИК СССР и СНК СССР издали постановление о возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР.

И джинн был выпущен из бутылки …

Чем мотивировали выпуск джинна и ‘джина’?

Что лучше: кабала заграничного капитала, или введение водки, - так стоял вопрос перед нами. Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что, если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпачкаться в грязи, - мы пойдем на это крайнее средство ради интересов нашего дела.

Вопрос этот стоял у нас на обсуждении ЦК нашей партии в октябре 1924 г. Некоторые члены ЦК возражали против введения водки, не указывая, однако, никаких источников, откуда бы можно было черпать средства для промышленности. В ответ на это 7 членов ЦК, в том числе и я, внесли в пленум ЦК следующее заявление:

«Тов. Ленин летом 1922 г. и осенью того же года (сентябрь) несколько раз заявлял каждому из нас, ввиду безнадежности получения займа за границей (провал Генуи), необходимо будет ввести водочную монополию, что это особенно необходимо для создания минимального фонда для поддержания валюты и для поддержания промышленности…»

Пленум ЦК нашей партии принял решение о введении водочной монополии.

Сталин И.В. (т. 9 с. 191)

Беседа с иностранными рабочими делегациями.

6-й вопрос: Как увязывается водочная монополия и борьба с алкоголизмом?

Ответ: …Здесь есть несомненное противоречие …в данный момент допущение такого противоречия является наименьшим злом. Когда мы вводили водочную монополию, перед нами стояла альтернатива: либо пойти в кабалу к капиталистам, сдав им целый ряд важнейших заводов и фабрик, и получить за это известные средства, … …Сейчас водка дает более 500 млн. рублей дохода. …Значит ли это, что водочная монополия должна остаться у нас и в будущем? Нет, не значит. …она должна быть уничтожена, как только найдутся в нашем народном хозяйстве новые источники для новых доходов…

… Я думаю, что в будущем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, …и затем ликвидировать вовсе продажу водки. Я думаю, что нам не пришлось бы, пожалуй, иметь дело ни с водкой, ни со многими другими неприятными вещами, если бы западноевропейские пролетарии взяли власть в свои руки и оказали нам необходимую помощь. Но что делать? Наши западноевропейские братья не хотят брать пока власть, и мы вынуждены оборачиваться своими собственными средствами. Но это уже не вина наша. Это – судьба.

Как видите, некоторая доля ответственности за водочную монополию падает и на наших западноевропейский друзей. (смех, аплодисменты) 5 ноября 1927 года. Сталин И.В. (т. 10 с. 206)

Со второй половины 60-х наш «поезд алкоголизации» уже мчится на полном ходу, а экстренное торможение всегда чревато серьезными последствиями. У Горбачева М.С. не получилось деалкоголизировать страну.

В старой кинохронике мы можем видеть, как в довоенные годы люди ездили в трамваях: на подножках, висели друг на друге, выпрыгивали на ходу и т.п., несмотря на то, что было мощное информационное воздействие в виде плакатов, предупреждений, да и школа была не в стороне от этого. Словом, граждане были проинформированы о возможных последствиях такой езды, а многие даже были свидетелями того как кто-то оставался без рук, кто-то без ног, а кто-то и без головы, но ситуация не менялась в лучшую сторону. Положение кардинально изменилась только тогда, когда появились двери в данном транспортном средстве и отпала сама необходимость увещевать.

Как нам создать те метафорические двери, которые препятствовали бы алкоголизации населения? А может искать ассиметричные подходы? Говорят, немецкие инженеры 30-х годов бились над проблемой создания экономичного внедорожника. Бились долго и, наконец, решили … строить хорошие дороги.

Но если это вопрос жизни и смерти, то эту проблему необходимо осознать и все-таки искать пути решения – как установить эти двери, препятствующие пьянству, как строить дороги в мир трезвости.

Ведем ли мы сегодня борьбу с пьянством?

В новейшей истории страны алкоголизм остается самой острой социальной проблемой, о которой отсутствует реальная публичная информация. Власти предпочитают говорить о проблеме обтекаемо, ведь речь идет о пополнении, по-видимому, трети бюджета. По крайней мере, таким был объем «пьяного» бюджета в царской России и в СССР. А пока Белстат дискутирует с ВОЗ о том, чья методика подсчета корректнее, мы имеем разные статистические данные (национальная статистика учитывает показатель продаж алкоголя, рассчитывая его на все группы населения. ВОЗ же, учитывая оценки экспертов, выводит показатель потребления алкоголя на людей с 15 лет). Но, в любом случае, динамика потребления не вызывает оптимизма. (см. прил. 3)

Если разрешенный к употреблению алкоголь посчитать можно, то достаточно сложно определить долю нелегально произведенного и нелегально ввезенного алкоголя, ведь посчитать можно только то, что обнаружено, а это значительно меньшая часть от нелегально произведенного и ввезенного: «С начала года [это за три месяца] в Брестской области изъято почти 9,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости, всего же по стране - 57 тыс. л. Сотрудники милиции проводят рейды по выявлению точек самогоноварения, реагируют на звонки граждан о возможных фактах нарушения законодательства». БЕЛТА

У нас нет общенационального дня трезвости. Всемирный день трезвости отмечается 3 октября, Всероссийский день трезвости – 11 сентября. Организация дней трезвости не решит проблему. Однако и эти мероприятия у нас проводятся достаточно формально. Наше население, сохраняя позднесоветское скептическое отношение к трезвости, серьезнее относится к экологическим (что, несомненно, очень важно) акциям, чем к трезвенническим мероприятиям.



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Приложение 3 – сравнительная таблица потребления алкоголя в разных странах

А то, что мы в группе лидеров по потреблению алкоголя, часто воспринимается с иронией, а то и с гордостью: «куда им, по сравнению с нами». И эта «гордость» выводит нас периодически в топы самых пьющих стран планеты.

По прогнозу ВОЗ на 2020 год на первое место выйдет Молдавия с 17,7 л/чел., второе и третье место разделят Беларусь и Литва с 16,8 л/чел. А тем временем специалисты ВОЗ продолжают утверждать, что 8 литров алкоголя на душу населения ведет к полной деградации и личности и государства, которое это допускает.