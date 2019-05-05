Источник материала: Виртуальный Брест

Начало праздника для велолюбителей было прекрасным: безветреный день, настроение отличное, желание победить.



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Впервые в области возле озера “Визжар” г. Жабинка прошел праздник и велозаезд крос-кантри “Сябрукі” при содействии Брестского областного и Жабинковского районного исполнительного комитетов, информационного-просветительского учреждения “За вело Боест”. Госстрах г.Бреста также принял участие в акции. Сотрудники компании провели увлекательно-познавательную викторину, приготовили оригинальные сувениры.



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Поучаствовать в празднике подали заявки более 130 желающих. Среди них – велосипедисты Минска, Гродненской области и многие любители двухколесного друга Брестчины. На первый старт ХСМ, самый длинный (55 км) и сложный – гравийки и деревенские улицы – вышли профессионалы, позже стартовали любители на дистанцию 18 километров. Желающие, в основном дети, соревновались на минитрассе вокруг озера.



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После обеда погода резко поменялась: ветер и моросящий дождь “прогнали” многих гостей с места меропритятия, однако праздник не испортили. Хотя, хотя… некоторые участники вместо 18 км намотали 26. Причина проста – заблудились на гравийке, где не было четких указателей маршрута. Однако финишировали все, только с разным временем. Победителей чествовали с почестями, принятыми в настоящем спорте.