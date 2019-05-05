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Водители в шоке от очередей на границе: на Песчатке почти 2 километра!
06.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 5 мая 2019 года, весь день водители делятся в соцсетях и мессенджерах информацией об очередях на границе в направлении Польши. В лидерах - Песчатка.
Пишут, что работает только два канала, поэтому образовалась невиданная ранее здесь очередь - почти 2 километра! Судя по фото, она уже далеко зашла в населённый пункт д. Пограничная, который находится рядом. И достигла центра - у магазина. Бывалые водители удивляются, что не видели подобного с 2000-х годов.
Между тем, на Варшавке сегодня более-менее спокойно, очередь есть, но не больше, чем обычно. Впрочем, тут проблема у польской стороны. Не хотят работать - пишут пересекающие границу.
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