Водители в шоке от очередей на границе: на Песчатке почти 2 километра!

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 5 мая 2019 года, весь день водители делятся в соцсетях и мессенджерах информацией об очередях на границе в направлении Польши. В лидерах - Песчатка.



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Пишут, что работает только два канала, поэтому образовалась невиданная ранее здесь очередь - почти 2 километра! Судя по фото, она уже далеко зашла в населённый пункт д. Пограничная, который находится рядом. И достигла центра - у магазина. Бывалые водители удивляются, что не видели подобного с 2000-х годов.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65941.php

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Между тем, на Варшавке сегодня более-менее спокойно, очередь есть, но не больше, чем обычно. Впрочем, тут проблема у польской стороны. Не хотят работать - пишут пересекающие границу.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65941.php

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На Домачево машин много - медленно, но едут.