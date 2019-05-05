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Водители в шоке от очередей на границе: на Песчатке почти 2 километра!

06.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 5 мая 2019 года, весь день водители делятся в соцсетях и мессенджерах информацией об очередях на границе в направлении Польши. В лидерах - Песчатка.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65941.php

Водители в шоке от очередей на границе: на Песчатке почти 2 километра!

Пишут, что работает только два канала, поэтому образовалась невиданная ранее здесь очередь - почти 2 километра! Судя по фото, она уже далеко зашла в населённый пункт д. Пограничная, который находится рядом. И достигла центра - у магазина. Бывалые водители удивляются, что не видели подобного с 2000-х годов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65941.php

Водители в шоке от очередей на границе: на Песчатке почти 2 километра!

Между тем, на Варшавке сегодня более-менее спокойно, очередь есть, но не больше, чем обычно. Впрочем, тут проблема у польской стороны. Не хотят работать - пишут пересекающие границу.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65941.php

Водители в шоке от очередей на границе: на Песчатке почти 2 километра!

На Домачево машин много - медленно, но едут.

Польша (данные на 22.00 сегодня, 5 мая)
Брузги   более 190  
Берестовица   более 130  
Песчатка   более 160  
Козловичи   -  
Брест   Брест: выезд легковых автомобилей" style="box-sizing: border-box; padding: 8px 5px; text-align: center; font-size: 20px; width: 163px;">более 180  
Домачево   более 60
 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 5 мая 2019 года, весь день водители делятся в соцсетях и мессенджерах информацией об очередях на границе в направлении Польши. В лидерах - Песчатка. Пишут,...
 
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