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Курьёзное фото: противник завода АКБ слушает сообщение милиционера о том, что акция незаконная

06.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 5 мая 2019 года противники строительства аккумуляторного завода в Бресте очередной раз провели акцию в центре города. Свои акции, которые проходят по воскресеньям, они называют «кормление голубей». Милиция в очередной раз предупреждала о несанкционированности.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65940.php

Курьёзное фото: противник завода АКБ слушает сообщение милиционера о том, что акция незаконная

На фото - участник акции внимательно слушает милицию.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 5 мая 2019 года противники строительства аккумуляторного завода в Бресте очередной раз провели акцию в центре города. Свои акции, которые проходят по...
 
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