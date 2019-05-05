Курьёзное фото: противник завода АКБ слушает сообщение милиционера о том, что акция незаконная

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 5 мая 2019 года противники строительства аккумуляторного завода в Бресте очередной раз провели акцию в центре города. Свои акции, которые проходят по воскресеньям, они называют «кормление голубей». Милиция в очередной раз предупреждала о несанкционированности.



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На фото - участник акции внимательно слушает милицию.