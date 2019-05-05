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Курьёзное фото: противник завода АКБ слушает сообщение милиционера о том, что акция незаконная
06.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 5 мая 2019 года противники строительства аккумуляторного завода в Бресте очередной раз провели акцию в центре города. Свои акции, которые проходят по воскресеньям, они называют «кормление голубей». Милиция в очередной раз предупреждала о несанкционированности.
На фото - участник акции внимательно слушает милицию.
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