|
Отключать электроэнергию на неделе будут только 10 и 11 мая
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Виртуальный Брест
Это плановые отключения,связанные с ремонтными работами.
Читать полностью в источнике с фото:
https://virtualbrest.by/news65939.php
Город Брест
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|10.05.2019 09:00
|10.05.2019 16:00
|ул.Линейная 44-68,45-69; ул. Добрая 21-37,20-32.
|Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11
|2
|11.05.2019 09:00
|11.05.2019 16:00
|ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1.
|Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11
|3
|12.05.2019 10:00
|12.05.2019 16:00
|ул. Смирнова 61,76-94; ул. Адамковская 27-39/1,61-83; ул. Дачная 27-35,24-56; ул. Солнечная 24-26/1.
|Работы в ТП -150
|4
|16.05.2019 08:00
|16.05.2019 16:00
|ул Новая 46,48,48/1,50,52.
|Работы в ТП-767
Брестский район
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|10.05.2019 09:00
|10.05.2019 16:45
|д. Чернавчицы ул.Озерная. Ромашковая. Рябиновая. Кленовая.
|кап.ремонт вл 10кв
|2
|10.05.2019 09:00
|10.05.2019 16:00
|г.п. Домачево, ул. Совхозная, Луговая.
|Ремонтные работы.
|3
|10.05.2019 09:30
|10.05.2019 16:00
|д. Дружба, ул. Центральная, Полевая, Новая; д. Чернаки, ул. Фортовая, Дружбы.
|Ремонтные работы.
|4
|10.05.2019 09:30
|10.05.2019 16:00
|Артскважина в д. Ковердяки.
|Ремонтные работы.
|5
|11.05.2019 09:00
|11.05.2019 16:00
|д. Гута, ул. Солнечная, Полевая.
|Ремонтные работы.
Теги
: Брест
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это плановые отключения,связанные с ремонтными работами. Город Брест №
-
А голову ты дома не забыл? Если нет - проходи тест по учительским фразочкам
09:30, Tut.by
-
Пожар в Шереметьево. Летевший из Минска борт ожидает разрешения на посадку
20:06, Tut.by
-
В Гомеле нашлась школьница, которая пропала почти неделю назад
12:43, Tut.by
-
Минздрав Германии предлагает штрафовать родителей, которые не вакцинируют детей
12:39, Tut.by
-
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже
20:40, Tribuna.com
-
На Радуницу в Витебске пустят дополнительные автобусы на кладбища
11:32, Tut.by
-
Аккумуляторный завод под Брестом ночью шумит и пугает этим активистов
06:38, Виртуальный Брест
-
Последствия первой грозы в Могилеве
18:57, Tut.by
-
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
06:38, Soligorsk News
-
Дорогой детсад, подарки и взятки, наши страхи и кто болеет чаще. Что произошло за неделю
17:30, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Геннадий Савилов: Диву даешься, как тренер мог взяться за работу, на которую пошел Сидоренко
21:53, Tut.by
-
Мост в крепости готов принять туристов. У него необычные перила, за которые не стоит браться
06:26, Виртуальный Брест
-
В Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет: погиб 41 человек
06:26, Виртуальный Брест
-
На ул. Салтыкова-Щедрина отменили ограничения по движению в сторону бульвара
06:26, Виртуальный Брест
-
Победим ли зеленый змий? Нынешняя ситуация с алкоголизацией населения – это второй Чернобыль
06:26, Виртуальный Брест
-
«Сябрукі-2019» в Жабинке. "Вместе весело катать" – девиз областного вело праздника
06:26, Виртуальный Брест
-
Водители в шоке от очередей на границе: на Песчатке почти 2 километра!
06:26, Виртуальный Брест
-
Все новости
- А голову ты дома не забыл? Если нет - проходи тест по учительским фразочкам 05.05.2019,
Tut.by
- Пожар в Шереметьево. Летевший из Минска борт ожидает разрешения на посадку 05.05.2019,
Tut.by
- В Гомеле нашлась школьница, которая пропала почти неделю назад 05.05.2019,
Tut.by
- Минздрав Германии предлагает штрафовать родителей, которые не вакцинируют детей 05.05.2019,
Tut.by
- «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже 05.05.2019,
Tribuna.com
- На Радуницу в Витебске пустят дополнительные автобусы на кладбища 05.05.2019,
Tut.by
- Аккумуляторный завод под Брестом ночью шумит и пугает этим активистов 05.05.2019,
Виртуальный Брест