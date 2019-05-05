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Отключать электроэнергию на неделе будут только 10 и 11 мая

06.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Это плановые отключения,связанные с ремонтными работами.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65939.php

Отключать электроэнергию на неделе будут только 10 и 11 мая

Город Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 10.05.2019 09:00 10.05.2019 16:00 ул.Линейная 44-68,45-69; ул. Добрая 21-37,20-32. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11
2 11.05.2019 09:00 11.05.2019 16:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11
3 12.05.2019 10:00 12.05.2019 16:00 ул. Смирнова 61,76-94; ул. Адамковская 27-39/1,61-83; ул. Дачная 27-35,24-56; ул. Солнечная 24-26/1. Работы в ТП -150
4 16.05.2019 08:00 16.05.2019 16:00 ул Новая 46,48,48/1,50,52. Работы в ТП-767

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 10.05.2019 09:00 10.05.2019 16:45 д. Чернавчицы ул.Озерная. Ромашковая. Рябиновая. Кленовая. кап.ремонт вл 10кв
2 10.05.2019 09:00 10.05.2019 16:00 г.п. Домачево, ул. Совхозная, Луговая. Ремонтные работы.
3 10.05.2019 09:30 10.05.2019 16:00 д. Дружба, ул. Центральная, Полевая, Новая; д. Чернаки, ул. Фортовая, Дружбы. Ремонтные работы.
4 10.05.2019 09:30 10.05.2019 16:00 Артскважина в д. Ковердяки. Ремонтные работы.
5 11.05.2019 09:00 11.05.2019 16:00 д. Гута, ул. Солнечная, Полевая. Ремонтные работы.
 
Теги: Брест
 
 
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  Это плановые отключения,связанные с ремонтными работами. Город Брест №
 
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