20 мая эстафета огня «Пламя мира» прибудет в Волковыск. Церемония передачи пройдет у Шведской горы.

С 14.30 до 15.30 гостям и зрителям будет представлена театрализованная постановка клуба исторической реконструкции «Волковысская хоругвь» и театра моды «Спадчына».

Программа проведения в Волковыске эстафеты огня II Европейских игр

 

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