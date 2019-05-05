20 мая
С 14.30 до 15.30 гостям и зрителям будет представлена театрализованная постановка клуба исторической реконструкции «Волковысская хоругвь» и театра моды «Спадчына».
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Программа проведения в Волковыске эстафеты огня II Европейских игр
06.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
20 мая
С 14.30 до 15.30 гостям и зрителям будет представлена театрализованная постановка клуба исторической реконструкции «Волковысская хоругвь» и театра моды «Спадчына».
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20 мая эстафета огня «Пламя мира» прибудет в Волковыск. Церемония передачи пройдет у Шведской горы. С 14.30 до 15.30 гостям и...
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