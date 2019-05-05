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При пожаре SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
Источник материала: Партизан
Опубликовано видео жёсткой посадки загоревшегося самолёта.
Газета.Ру
Появилась запись с камер наблюдения посадки самолёта Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево. Кадры показал телеграм-канал Life Shot.
Следственный комитет России подтвердил, что при возгорании SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом
Всего на борту судна находилось 78 человек. По данным ведомства, в результате происшествия спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа. Как сообщила Марковская, среди погибших есть один член экипажа.
В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как
По словам министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева, после происшествия 19 человек обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы.
Ранее СК
Горящий SSJ-100 совершил жесткую посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Среди погибших было обнаружено двое детей. Будет создана госкомиссия по расследованию обстоятельств ЧП.
По словам одного из членов экипажа, в лайнер после вылета из Шереметьево попала молния, затем у самолета отказала автоматика. Как пишет «Интерфакс», был подан сигнал бедствия, воздушное судно стало заходить на вынужденную посадку. Судя по кадрам с места событий, SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе, после чего сгорела его хвостовая часть,
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Опубликовано видео жёсткой посадки загоревшегося самолёта.
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