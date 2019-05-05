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При пожаре SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

06.05.2019 05:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликовано видео жёсткой посадки загоревшегося самолёта.

При пожаре SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
Газета.Ру

Появилась запись с камер наблюдения посадки самолёта Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево. Кадры показал телеграм-канал Life Shot.

Следственный комитет России подтвердил, что при возгорании SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

Всего на борту судна находилось 78 человек. По данным ведомства, в результате происшествия спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа. Как сообщила Марковская, среди погибших есть один член экипажа.
В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как передает «Интерфакс», заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева, после происшествия 19 человек обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы.

Ранее СК сообщал, что в результате происшествия выжили 37 человек. Судьба остальных оставалась неизвестной.

Горящий SSJ-100 совершил жесткую посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Среди погибших было обнаружено двое детей. Будет создана госкомиссия по расследованию обстоятельств ЧП.

По словам одного из членов экипажа, в лайнер после вылета из Шереметьево попала молния, затем у самолета отказала автоматика. Как пишет «Интерфакс», был подан сигнал бедствия, воздушное судно стало заходить на вынужденную посадку. Судя по кадрам с места событий, SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе, после чего сгорела его хвостовая часть, пишет Лента.ру.



 
 
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Опубликовано видео жёсткой посадки загоревшегося самолёта.
 
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