Нужен ли Андрею Втюрину адвокат?

Квартира, в которой жил бывший президентский охранник, находится на третьем этаже. На звонок в дверь никто не отвечает. А вот соседи из квартиры напротив -- реагируют на появление незнакомцев на площадке практически мгновенно, осторожно открывают дверь, молча осматриваются... Правда, ничего, кроме «Здравствуйте!» не говорят, от общения отказываются и тут же запираются на все замки.

С виду дом на лице Левкова, 19 – самый обычный. Но это только на первый взгляд. Жильцы здесь, скажем так, не совсем простые.













«Здесь 84 квартиры, из них, если не ошибаюсь, 26 квартир принадлежит сотрудникам Службы безопасности президента, квартир 25 – сотрудникам Главного управления государственной охраны при президенте, которое занималось охраной дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств. Одним из первых руководителей данного подразделения был небезызвестный Михаил Тесовец, -- рассказали «Белорусскому партизану» соседи Андрея Втюрина. -- А остальные жильцы – работники Совмина: официантки, повара, водители, обслуживающий персонал.

В общем, дом, можно сказать, не совсем простой. Второй такой построен на улице Федорова…

На строительство квартир брали кредит – выдавали его до 2039 года. Но этого кредита уже давно нет. Лет десять, а может, и больше уже, как все расплатились. Мы начали строиться в 1998 году. В 1999-м уже заселились, а в 2001 или в 2002 году можно было с двух зарплат выплатить весь кредит. Многие так и сделали. К тому же, когда строились, была безвозмездная субсидия на погашение первого взноса, и на лишние метры тоже. Но никто не знал, что так будет. Некоторые машины продавали, чтобы первый взнос заплатить. А потом выяснилось, что не надо было. Но кто ж знал?..»





«В этом доме квартиры и еще некоторых высокопоставленных сотрудников Службы безопасности президента, -- рассказывают соседи. – Но не все здесь живут. Некоторые квартиру купили, но не заселялись даже! Кто-то продал сразу, как кредит погасил – когда уже можно было продавать.

А квартиры в этом доме «под ключ» сдавались. Открываешь дверь – все было. Только лампочки надо было вкрутить и мебель поставить».













В доме на Левкова, как выяснилось, живут и водители, которые до сих возят некоторых высших должностных лиц. Некоторые имеют выслугу почти 30 лет и все равно продолжают работать!





«Выслуга 30 лет – значит, пенсия будет минимум 75 процентов от оклада, а если еще должность полковничья, значит, коэффициент будет высоким. По самым простым подсчетам пенсию водитель, например, премьер-министра будет иметь около 800—1000 рублей. Можно жить! Но каждому, конечно, свое», – рассуждает про доходы сотрудников Службы безопасности другой сосед Втюрина по дому, выгуливающий собаку.





«Втюрин здесь не появлялся уже года два, а может, и чуть больше, -- рассказывает женщина, которая живет в том же подъезде, что и экс-заместитель главы Совбеза. – А квартира их, кажется, пустует. Окна по вечерам никогда не горят. У них три окна выходит во двор, а балкон -- на улицу. Раньше жил, а сейчас не живет. Ни жена, ни сын здесь в последнее время не появлялись. А у него самого, если не ошибаюсь, было служебное жилье в Дроздах. Но в этом нет ничего удивительного. Многие из Службы безопасности как шли на повышение, съезжали отсюда. Либо в Крылово, либо в Дрозды. На служебные дачи. А когда Андрей здесь жил – ничем особенным не выделялся. Здоровался с соседями. Утром за ним обычно машина приезжала. Водители только менялись. Сын его ходил в 30-ю школу – мама провожала всегда. Жена у него светленькая, симпатичная. Где работает – не знаю…

А потом они пропали. Но здесь не очень принято интересоваться, куда…»





«Попался, значит… -- так реагирует на официальные подробности от Комитета госбезопасности про взятку и лоббирование интересов российского бизнеса еще один сосед Втюрина по дому. – Он же сначала работал «личником», в группе «Визит» служил, а затем уже пошел на повышение».

Интересуетесь, что такое группа «Визит»? Это группа, которая выезжает туда, куда должен прибыть президент. Если просто говорить -- предварительную зачистку территории делают. Например, на «Славянский базар» всегда ездят, бывают на всех мероприятиях, фуршетах-банкетах, а также там, где присутствуют аккредитованные сми – это, кстати, отчасти тоже их зона ответственности».





На вопрос, чего не хватало бывшему президентскому охраннику, почему он не справился с искушением и попался на взятке в 150 тысяч долларов, у соседей Андрея Втюрина реакция была разной. Вот лишь некоторые ответы на этот вопрос.

«Да подставили, приличный он человек!»

«Обижен был. Почти все на должности начальника Службы безопасности или сразу после ухода на повышение получали генеральские погоны. А он – нет. Полковником остался. Может, чувствовал себя недооцененным. Или недолюбливали его…»

«Может, и спалили его, подставили. Но, скорее всего, где-то еще до этого был какой-то косяк, попал на крючок, начали слушать и вот результат…»













Особняк Андрея Втюрина на улице Вербной сегодня выглядит немного сиротливо. На воротах – замок, окна затянуты пленкой, во дворе – строительные материалы. Несмотря на то, что улица Вербная находится в двух минутах езды от проспекта Победителей, она очень тихая. Особняки плотно примыкают друг к другу, но лишь в некоторых домах на этой улочке вечером горит свет – даже в тех, которые уже достроены…

Какой адвокат сегодня представляет интересы Андрея Втюрина?

«Белорусский партизан» переговорил с некоторыми известными белорусскими адвокатами. Теми, кто без сомнений, входит в так называемую «золотую пятерку». Но оказалось, что Втюрин – не их клиент.

«А смысл ему брать серьезного адвоката, если все равно в этом деле роль защитника будет сведена к минимуму? – высказывают мнение некоторые адвокаты. – Скорее всего, дело до суда все равно не дойдет, а если вдруг и дойдет, то будет рассматриваться в закрытом режиме, потому что все материалы будут под грифом «секретно».

Адвокат, конечно, у него есть. Но как правило в таких случаях и для таких людей есть «свои», дежурные, так сказать…

Ясно, что судьба Втюрина будет зависеть лишь от одного человека. «Мужские игры на свежем воздухе» -- это называется именно так…»





Фото автора.



