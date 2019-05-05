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Репетиция Европейских игр: в Минске художественные гимнасты пробуют свои силы
06.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На «Минск-Арене» в преддверии Европейских игр впервые проходят соревнования по художественной гимнастике. Участвуют сборные из стран Содружества и Европы, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
Первым делом спортсмены оценили масштаб «Минск-Арены». Огромные залы, новые снаряды. Особенно впечатлил участников гимнастический ковер.
«Мы с девочками нашли способ, чтоб он был не таким скользким. Надели специальные тапки. Они никогда обычно не крутятся на коврах, на которых мы тренируемся. А вот здесь в них было очень хорошо и даже не скользко», – сказала золотой призер этапа Кубка мира 2018г, член сборной Беларуси Анастасия Салос.
Белоруска Анастасия Салос на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку взяла золото. Тестовый старт на «Минск-Арене» для нее и подруг по команде – возможность и себя показать, и подготовиться, и лучше узнать соперника. Так считает и восьмикратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина.
Тренируются и волонтеры – на играх их будет больше восьми тысяч человек. Их задача помогать командам и зрителям не заблудиться в огромном комплексе. Репетиции идут и у болельщиков.
До начала больших стартов чуть больше месяца. Организаторы уверяют:
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На «Минск-Арене» впервые проходят соревнования по художественной гимнастике. Участвуют сборные из стран Содружества и Европы.
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