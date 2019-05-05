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Репетиция Европейских игр: в Минске художественные гимнасты пробуют свои силы

06.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Минск-Арене» в преддверии Европейских игр впервые проходят соревнования по художественной гимнастике. Участвуют сборные из стран Содружества и Европы, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова. 

Первым делом спортсмены оценили масштаб «Минск-Арены». Огромные залы, новые снаряды. Особенно впечатлил участников гимнастический ковер.

«Мы с девочками нашли способ, чтоб он был не таким скользким. Надели специальные тапки. Они никогда обычно не крутятся на коврах, на которых мы тренируемся. А вот здесь в них было очень хорошо и даже не скользко», – сказала золотой призер этапа Кубка мира 2018г, член сборной Беларуси Анастасия Салос.

Белоруска Анастасия Салос на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку взяла золото. Тестовый старт на «Минск-Арене» для нее и подруг по команде – возможность и себя показать, и подготовиться, и лучше узнать соперника. Так считает и восьмикратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина.

«Организация тут на высшем уровне. При заходе в зал была в шоке, потому что это огромный зал, где не только мы выступаем, но еще и другой вид спорта. Я первый раз в этом зале, по ощущениям как на Олимпийских играх», – отметила восьмикратная чемпионка мира, член сборной России Дина Аверина.

Тренируются и волонтеры – на играх их будет больше восьми тысяч человек. Их задача помогать командам и зрителям не заблудиться в огромном комплексе. Репетиции идут и у болельщиков.

До начала больших стартов чуть больше месяца. Организаторы уверяют: Европейские игры в Минске станут большим и ярким спортивным праздником.



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Теги: Минск
 
 
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На «Минск-Арене» впервые проходят соревнования по художественной гимнастике. Участвуют сборные из стран Содружества и Европы.
 
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