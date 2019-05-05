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Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Источник материала: СТВНовости России. СК подтвердил гибель 41 человека при крушении Superjet. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую. В самолете находились 78 человек. Ранее сообщалось о гибели 13 человек. Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером, 5 мая, в Шереметьево и совершил жесткую посадку.
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Новости России. СК подтвердил гибель 41 человека при крушении Superjet. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на представителя Московского межрегионального...
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