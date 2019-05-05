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Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

06.05.2019 02:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. СК подтвердил гибель 41 человека при крушении Superjet. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.   В самолете находились 78 человек. Ранее сообщалось о гибели 13 человек.   Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером, 5 мая, в Шереметьево и совершил жесткую посадку. 

 
 
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Новости России. СК подтвердил гибель 41 человека при крушении Superjet. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на представителя Московского межрегионального...
 
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