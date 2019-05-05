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Никита Цмыг о серебре в Баку: «Был готов просто доплыть эту дистанцию и утонуть»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока кто-то в нетерпении готовится ко вторым Европейским играм в Минске, кому-то приходится только вспоминать эмоции первого подобного мультифорума, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Плавание не будет представлено на Играх в Минске, а потому белорусским пловцам остается только поддерживать своих соотечественников. А для кого-то, может быть, стать примером. Серебряный призер игр в Баку Никита Цмыг поделился эмоциями своего медального заплыва четырехлетней давности.
«Мы ехали туда и чувствовали, что, можно сказать, творим историю»
Никите Цмыгу в июне 2015 было всего 18 лет, и первые Европейские игры для него – один из первых крупных стартов в карьере.
Никита Цмыг, серебряный призер первых Европейских игр:
«Больше ничего не будет, должен выложиться на все 100 %»
Тем не менее, в Баку пловцы отправлялись без особого давления – горы медалей никто не требовал. В финале стометровки на спине Никита стал восьмым, на пятидесятке в финал не пробился. На последней, третьей дистанции 200 метров с каждым заплывом белорус ускорялся. Предварительный заплыв – 2 минуты 2,69 секунд. Полуфинал – почти на 2 секунды быстрее.
Никита Цмыг:
Только перед награждением понял, что действительно из всех я сейчас второй и что я круто сделал все
На дистанции Никита действительно отдал все силы. И то, что все старания воздались, понял не сразу.
Никита Цмыг:
«Когда ты находишься в центре этого стадиона, то чувствуешь себя как в центре жизни»
Медаль Никиты – особенная. Его итоговое время – минута 56,89 секунд – на тот момент новый рекорд Беларуси и единственная награда у наших пловцов в Баку. Кроме того, эта медаль стала для нашей национальной команды заключительной на турнире, 43-й.
Никита Цмыг:
Честно, я чувствовал себя по возвращению домой немножечко странно, потому что мы прилетели в аэропорт и все тоже начали поздравлять, всех, кто прилетел, и меня тоже. Поздравляли, хвалили, меня завезли на машине почти до дома, и это было приятно, потому что никогда такого не было.
Тогда в Баку 18-летний Никита был участником юниорского плавания. За четыре года многое изменилось.
Никита Цмыг:
«Было круто, потому что вот это общение, оно… его ничем нельзя описать! Нигде такого нельзя встретить»
Кстати, игры в Баку стали хорошей подготовкой к Олимпиаде не только в спортивном плане.
Никита Цмыг:
Если так подумать, было такое ощущение, когда мы туда приехали, что это такая небольшая модель нашего мира. Потому что там были не все, но большая часть стран – все спортсмены, всех национальностей, разных стран. Они все были рядом, жили, получается, в отдельных домах. Но мы все встречались, все пересекались, все были постоянно рядом, могли общаться с кем угодно и когда угодно. Мы менялись значками «Беларусь» с другими странами, они нам давали свои значки, и это было круто, потому что вот это общение, оно… его ничем нельзя описать! Нигде такого нельзя встретить.
«Жалко, конечно, потому что у нас есть ребята, которые могли явно претендовать на финал и медали»
К сожалению, наши юные пловцы почувствовать такую атмосферу на соревнованиях в Минске не смогут. Плавание не вошло в программу вторых Европейских игр.
Никита Цмыг:
Пока мы еще не можем проводить это у себя в стране. Но я знаю, что в скором времени у нас появятся бассейны мирового стандарта, в которых мы сможем проводить соревнования любого, даже самого высокого уровня, и это будет уже довольно скоро.
Ну а пока пловцы готовятся к международным стартам за рубежом. Ближайший из них – июльский чемпионат мира в Корее. А там уже не за горами и Токио-2020, на который надо отобраться.
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Новости Беларуси. Пока кто-то в нетерпении готовится ко вторым Европейским играм в Минске, кому-то приходится только вспоминать эмоции первого подобного...
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