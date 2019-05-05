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Около 20 человек погибли в результате ракетных ударов Израиля и сектора Газа
Источник материала: Партизан
Израильские военные зафиксировали 600 ракет.
В результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа в сторону Израиля погибли более 20 человек. Об этом
"Погибли четыре мирных жителя Израиля и 19 палестинцев, более половины из которых также были гражданскими", - говорится в сообщении.
Израильские военные заявили, что с пятницы на территорию страны были направлены более 600 ракет и других снарядов, около 150 из которых были перехвачены противоракетной системой "Железный купол".
В ответ израильские ВВС атаковали более 260 объектов на территории сектора Газа, которые, по данным военных, связаны с ХАМАС.
Напомним, обстрелы территории Израиля начались в ночь на 4 мая, после того как израильские военные убили четырех палестинцев. Перед этим снайперы ХАМАС ранили двух военнослужащих.
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Израильские военные зафиксировали 600 ракет.
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