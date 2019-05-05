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Около 20 человек погибли в результате ракетных ударов Израиля и сектора Газа

06.05.2019 07:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Израильские военные зафиксировали 600 ракет.

В результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа в сторону Израиля погибли более 20 человек. Об этом сообщает Reuters. 

"Погибли четыре мирных жителя Израиля и 19 палестинцев, более половины из которых также были гражданскими", - говорится в сообщении.

Израильские военные заявили, что с пятницы на территорию страны были направлены более 600 ракет и других снарядов, около 150 из которых были перехвачены противоракетной системой "Железный купол".

В ответ израильские ВВС атаковали более 260 объектов на территории сектора Газа, которые, по данным военных, связаны с ХАМАС.

Напомним, обстрелы территории Израиля начались в ночь на 4 мая, после того как израильские военные убили четырех палестинцев. Перед этим снайперы ХАМАС ранили двух военнослужащих.


 
 
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