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В Беларуси с 1 июня повысят тарифы на горячую воду и отопление. На сколько «потяжелеют» жировки

06.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 июня в Беларуси повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и обогрев воды. Они вырастут с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги останутся на прежнем уровне — 88,99 рубля за 1 Гкал. Нынешнее подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Беларуси ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

Но в этом году тарифы на ЖКУ решили повысить в 2 этапа: Минске">с 1 января — на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию (суммарно на 3,9 доллара), а с 1 июня, после завершения отопительного сезона, — на услуги теплоснабжения (на 1,1 доллара).

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 квадратов, в которой прописан 1 человек, в феврале за отопление нужно было заплатить 17,2 рубля. По июньским тарифам за этот же потребленный объем (1,0163 Гкал) нужно было бы заплатить уже 18,78 рубля.

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в феврале в этой же квартире вышло 7,11 рубля. По июньским тарифам вышло бы 7,76 рубля.

При этом экономически обоснованный тариф на теплоснабжение подняли с 1 января этого года с 81,42 до 88,99 рубля за 1 Гкал. Напомним, в 2018 году полный тариф на теплоснабжение понизили с 91,18 до 81,42 рубля за 1 Гкал.

Напомним, с 1 октября этого года по экономически обоснованным тарифам за теплоснабжение (а также за газоснабжение) будут платить не занятые в экономике.

Многие услуги ЖКХ по итогам прошлого года вошли в десятку самых дорогих товаров и услуг. В целом коммуналка подорожала на 16,5%.

Стоимость отопления рассчитывается по общей площади квартиры и по показаниям общедомового счетчика расхода теплоэнергия. Если в доме не установлен счетчик на отопление, то счет за эту ЖКУ зависит от общей площади квартир и средних нормативов расхода теплоэнергии на отопление квадратного метра такой общей площади.

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Теги: Минск
 
 
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С 1 июня в Беларуси повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение - отопление и обогрев воды. Нынешнее подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым...
 
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