Тест: угадайте, сколько стоит этот смартфон

Источник материала: Tut.by

Каждый месяц в продажу выходит множество новых смартфонов. Некоторые стоят меньше нескольких сотен долларов, другие — больше тысячи. Попробуйте угадать, за сколько можно было купить самые первые мобильники 30 лет назад, и сколько сегодня стоят куда более технически совершенные устройства.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны: