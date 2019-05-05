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Тест: угадайте, сколько стоит этот смартфон
Источник материала: Tut.by
Каждый месяц в продажу выходит множество новых смартфонов. Некоторые стоят меньше нескольких сотен долларов, другие — больше тысячи. Попробуйте угадать, за сколько можно было купить самые первые мобильники 30 лет назад, и сколько сегодня стоят куда более технически совершенные устройства.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:
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Попробуйте угадать, сколько стоили первые в мире мобильные телефоны и за сколько сегодня получится купить более современные устройства.
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