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Миллионерша из Британии ищет парня через интернет. Обещает 60 тысяч фунтов ежегодного содержания

06.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джейн Парк живет в Эдинбурге, ей 23 года. Девушка прославилась в 17 лет, когда выиграла в лотерею 1 миллион фунтов, став самой молодой миллионершей в Британии. Спустя 6 лет Джейн жалуется на одиночество, отсутствие секса и ищет себе партнера через специальный сайт, рассказывает Daily Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jane Park (@janeparkx) 24 Апр 2019 в 1:47 PDT

Девушка год назад рассталась со своим парнем, бывшим футболистом футбольного клуба Dundee. С тех пор она в поисках «единственного». Она даже создала специальный сайт, чтобы кандидаты могли прислать анкету для рассмотрения. Для того чтобы привлечь внимание к своим поискам, Джейн пообещала 60 тысяч фунтов ежегодного содержания своему будущему парню. В течение 24 часов в надежде на награду заявки отправило более 10 тысяч мужчин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jane Park (@janeparkx) 20 Мар 2019 в 1:00 PDT

Судя по всему, поиски не увенчались успехом — об этом говорит один из недавних твитов Джейн. «Пошел 362-й день без секса. Вышла на пробежку в шлепках, чтобы вспомнить те самые звуки», — девушка написала грубую шутку у себя в твиттере. Подписчики стали утешать ее, а некоторые даже просили номер телефона.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jane Park (@janeparkx) 3 Дек 2018 в 11:11 PST

После того как Джейн выиграла в лотерею, она потратила более 50 тысяч фунтов на пластические операции, включая пластику груди и ягодиц. Девушка нигде не работает, а проводит время с подругами в барах. 

 
 
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Очень богатая девушка из Эдинбурга ищет парня через интернет. Пока ей не везет
 
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