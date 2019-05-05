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Очереди на границе: выезда из Беларуси всё еще ждут сотни легковушек

06.05.2019 07:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На больших выходных на границах Беларуси выстроились длинные очереди автомобилей на выезд из страны. К утру 6 мая в очередях на выезд в Литву продолжают ждать более 430 машин, в Польшу — больше 630.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

По данным на 6.00 6 мая, в литовском направлении больше всего машин стоит в «Котловке» — более 200 авто. В «Каменном Логе» выезда ожидают 140 машин, в «Лоше» — более 90 машин. В пунктах пропуска «Привалка» и «Бенякони», по данным ГПК, очередей нет.

В польском направлении больше всего машин в «Брузгах» и «Бресте» — 240 и 180. В «Песчатке» скопилось более 30 авто, в «Берестовице» — более 130, в «Домачево» — более 50.

В двух пунктах пропуска на выезд в Латвию очередей нет.

Информация об очередях на границе оперативно обновляется на сайте ГПК каждые два часа. Вы можете выбрать пункт пропуска, где автомобилей меньше. Кроме того, в пунктах пропуска «Брест», «Котловка» и «Григоровщина» работает система электронной очереди. С ее помощью можно заранее забронировать время прохождения контрольных процедур на границе.

 
Теги: Брест
 
 
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К утру 6 мая в очередях на выезд в Литву продолжают ждать более 430 машин, в Польшу - больше 630.
 
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