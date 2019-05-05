|
Что будет с долларом после больших выходных
Источник материала: Myfin
– Основное событие минувшей валютной недели – достаточно сильное падение российского рубля к иностранным валютам. Это произошло на фоне снижения
В результате
При этом на мировом валютном рынке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта неделя будет короткой для валютного рынка, тем не менее доллар в Беларуси, скорее всего, подорожает.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)