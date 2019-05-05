Что будет с долларом после больших выходных

Источник материала: Myfin



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– Основное событие минувшей валютной недели – достаточно сильное падение российского рубля к иностранным валютам. Это произошло на фоне снижения нефти : во второй половине дня пятницы нефть торговалась на уровне около $70 за баррель марки Brent . При этом в четверг 2 мая она опускалась даже до $69,5, а это минимальное значение за месяц с 5 апреля. – Основное событие минувшей валютной недели – достаточно сильное падение российского рубля к иностранным валютам. Это произошло на фоне снижения: во второй половине дня пятницы нефть торговалась на уровне около $70 замарки. При этом в четверг 2 мая она опускалась даже до $69,5, а это минимальное значение за месяц с 5 апреля.

В результате доллар в России подорожал с 64,7 до 65,4, или на 1%. Евро подорожал с 72,1 до 73,1, или на 1,4%.