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Что будет с долларом после больших выходных

06.05.2019 07:04 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Что будет с долларом после больших выходных
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
Что будет с долларом после больших выходных– Основное событие минувшей валютной недели – достаточно сильное падение российского рубля к иностранным валютам. Это произошло на фоне снижения нефти: во второй половине дня пятницы нефть торговалась на уровне около $70 за баррель марки Brent. При этом в четверг 2 мая она опускалась даже до $69,5, а это минимальное значение за месяц с 5 апреля.

В результате доллар в России подорожал с 64,7 до 65,4, или на 1%. Евро подорожал с 72,1 до 73,1, или на 1,4%.

При этом на мировом валютном рынке евро к доллару вырос с 1,1140 до 1,1170, или на 0,3%.

 
 
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Эта неделя будет короткой для валютного рынка, тем не менее доллар в Беларуси, скорее всего, подорожает.
 
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