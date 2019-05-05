Где хоронят гомельчан и почему в городе до сих пор нет крематория

Во время прямой телефонной линии его директор Александр Попов обратился к гомельчанам с просьбой, а заодно ответил на волнующие их вопросы.





Корр.: Для начала давайте напомним читателям, сколько в Гомеле кладбищ и где сегодня хоронят?





— Наш спецкомбинат обслуживает 20 городских кладбищ, общая площадь которых составляет 209 гектаров. Кладбища «Южное-1» и «Лещинское » полностью закрыты. Даже при наличии свободных мест захоронения там запрещены.





Основным городским кладбищем на сегодня является «Стукачёвское». Здесь безвозмездно предоставляются участки для одиночных и семейных захоронений. На остальных кладбищах — только при наличии свободного места в ограде.





— На какой срок рассчитано «Стукачёвское»? Светлана.





— На кладбище «Стукачёвское» первое захоронение было произведено в 2009 году и стало последним пристанищем тысяч гомельчан. Всего же оно рассчитано на захоронение примерно 24 тысяч человек. Оно будет основным гомельским кладбищем ещё три-четыре года. Потом выделят новый земельный участок под третью очередь строительства.





Корр.: Вы сейчас не ошиблись: кладбища строятся?





— Нет, не ошибся. Как и жилые микрорайоны, кладбище должно иметь определённую инфраструктуру — пешеходные дорожки, ограждение по периметру, возможность подъезда транспорта, водо- и электроснабжение. Всё это возникает не само по себе, а предусматривается проектно-сметной документацией.





— Знаю, что ежегодно из бюджета выделяются средства на содержание городских кладбищ. Как они осваиваются? Константин.





— Уборка кладбищ, подвоз технической воды, обрезка аварийных деревьев, ремонт бытовых помещений, подземных коммуникаций, благоустройство дорожного покрытия... Перечень работ и круг наших обязанностей не такой уж маленький. Чтобы кладбище нормально функционировало, содержим штат уборщиков.





Сложнее содержать старые кладбища, могилы на которых практически не посещаются родственниками. К таким относится Новобелицкое, что возле жирокомбината. Захоронения на этом кладбище производились ещё в XIX веке. Состояние надгробий удручающее, многие могилы уже трудно назвать таковыми.





— Какие работы Гомельский спецкомбинат запланировал в преддверии Радуницы? Не придётся ли везти из дома воду, чтобы вымыть руки после уборки? Светлана Иванюк.









— Комплекс мероприятий запланирован для каждого городского кладбища. С 22 апреля осуществляется подвоз технической воды в специальные цистерны на кладбища, где они установлены, и санитарная уборка, в которой задействованы городские предприятия жилищно-коммунальной собственности.





Тем не менее у меня есть просьба к посетителям кладбищ, которые будут убирать могилы родственников накануне. Не бросайте остающийся мусор на соседние могилы или в тесных местах у оград. Отнесите его на специальную площадку или хотя бы вынесите к ближайшей дороге, по которой будут двигаться коммунальные машины.





— Три года назад замостили тротуарной плиткой двойную могилу на Стукачёвском кладбище. Работала частная организация. Этой зимой плитка провалилась, а гарантийный срок истёк. Нужно подсыпать место провала. Выполняет ли спецкомбинат такие работы, учитывая, что объём там небольшой? Сергей.





— Да, наш комбинат оказывает такие услуги. Вам следует обратиться в магазин комбината по телефону 51-25-40 или 173 и поговорить со специалистом. Вместе с нашим представителем съездите на кладбище, где совместно определите виды и объём работ, сроки их выполнения. Только после этого будет составлена калькуляция, из которой станет ясна цена вопроса. Тогда и примете решение, соглашаться на наши условия или нет.





— Александр Владимирович, запишите адрес — участок 117 на Стукачёвском кладбище. Там уже деревья выросли, скоро упадут на памятник. Что делать? У родственников, видимо, нет возможности ухаживать за могилой. Людмила.





— Всё, что находится в пределах ограды, является собственностью родственников или юридических лиц, произведших захоронение. Они и несут ответственность за сохранность надгробных сооружений. Но раз вас это сильно тревожит, наши специалисты побудут на участке и примут решение по дикорастущим деревьям.





— Нет возможности привести в порядок могилу. Нужно поправить памятник, покрасить ограду, обрезать ветви растущего у могилы дерева. Могу я заказать эту услугу у вас? Татьяна Прокофьевна.





— Ветви мы обрежем в любом случае. Определиться с перечнем остальных работ предлагаю на месте. Готовы проехать на кладбище с вами на нашем транспорте. Платить за выезд не нужно. Как соберётесь, перезвоните нам.





— Ольга Шиленок на связи. Родители похоронены на кладбище в Осовцах. Свободных мест в ограде нет. Но рядом есть могилы, за которыми долгое время никто не ухаживает. Надписи на крестах стёрлись, уже и не понять, кто там упокоен. Можно «занять» это место?





— Нет, нельзя. Даже если могилу признают бесхозной, прах не потревожат. На ней установят идентификационную табличку с данными упокоенного, если они есть. В противном случае присвоят порядковый номер захоронения.





— Могут ли ваши специалисты помочь найти захоронение конца 90-х? Недавно узнала, что мой одноклассник умер осенью 1998 года и похоронен на кладбище «Осовцы». Дважды пыталась найти место его упокоения, не получилось. Наталья.





— Обратитесь к смотрителю кладбища, он по возможности постарается вам помочь. Раз знаете дату смерти одноклассника, много времени поиски участка, ряда и места не отнимут.





Корр.: Неужели до сих пор не создана электронная база учёта захоронений? Чтобы любой человек, даже приехавший из-за границы, мог разыскать место усопшего родственника.





— Эта трудоёмкая работа возложена на работников нашего комбината. Вы только представьте, какое количество информации нужно обработать, учитывая, что в Гомеле 20 кладбищ. На сегодня в базу введены данные по захоронениям с 2013 года.





— Спустя десять лет после погребения начал шататься крест. Знакомые посоветовали укрепить его цементом. Можно обратиться за помощью к вашим ребятам? Михаил.





— Всё можно, но решение лучше принять на месте. Поэтому обращайтесь, желательно уже после праздников.





— Мест для новых захоронений на Рандовском кладбище нет. Здесь упокоена вся наша родня. Можно ли похоронить дедушку в могилу его супруги? Вопрос для нас очень актуальный, потому что дед из-за тяжёлой болезни вот-вот отойдёт в мир иной. Анна Ивановна.





— Если с момента погребения бабушки прошло двадцать лет, то можно. Разрешение выдаёт Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии (улица Советская, 143). Туда необходимо обратиться со свидетельством о смерти бабушки, при себе необходимо иметь паспорт. Со справкой из центра приезжайте к нам на спецкомбинат (улица Целинная, 19).





Мы проводим эксгумацию. Опускаем останки первого захоронения на 2,5 м и над ним производим новое захоронение. Услуга платная, стоимость зависит от многих нюансов.





Корр.: В который раз спрашиваю: когда в Гомеле построят крематорий?





— В который раз отвечаю: это социально значимый проект, который никогда себя не окупит. Крематории строят в городах-милионниках, он есть в Минске и по желанию родственников там кремируют умерших, независимо от места прописки. Ежегодно только около тридцати гомельчан пользуются услугами минского крематория. Услуга недешёвая.





— Какого размера участки предоставляются сегодня для захоронения в Гомеле? И уточните, хоронят ли в областном центре иногородних? Илья.





— Двойное место имеет размер 2,2 на 2,3 м, одиночное — 1,6 на 2,2 м. Участки предоставляются на безвозмездной основе на основании свидетельства о смерти.





Действующее законодательство не ограничивает нас в вопросе, кого именно можно хоронить на городских кладбищах. Участки выделяются жителям Гомеля , а хоронить они могут даже иностранцев.





Ограды на кладбище должны быть высотой до 40 см, максимальная высота надмогильных сооружений не должна превышать 1,8 м.



