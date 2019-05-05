За чем идти на Комаровку в майские праздники





проинспектировал прилавки главного столичного рынка на предмет изменения ассортимента и цен на популярные сезонные товары. Корреспондент Sputnikприлавки главного столичного рынка на предмет изменения ассортимента и цен на популярные сезонные товары.





Похолодание, говорят на рынке, ощутимо ситуацию по сравнению с минувшим годом не испортило. "Три жаркие недели позволили дозреть ранним ягодам и овощам. И остальное появится своевременно", – успокаивают комаровские знатоки.

Появилась первая белорусская клубника

"На этой неделе на Комаровке появилась первая белорусская клубника! Приехала из Ивановского района Брестской области. Греческой в продаже тоже еще хватает, но отечественная, конечно, и цветом ярче, и ароматнее", – делятся на Комаровке.





Отечественная ягода, по словам первых дегустаторов, сладкая с приятной кислинкой, пока она продается по 12 рублей за кило (а импортную можно купить за 6–8). На рынке предполагают, что белорусская клубника совсем скоро появится здесь в более широком ассортименте и, соответственно, подешевеет.





Других обновлений на фруктовых рядах пока не произошло. На прилавках по-прежнему много яблок, они подешевели: до 80 копеек – за местные и до рубля – за импортные.





Круглогодичные цитрусовые и апельсины, мандарины и грейпфруты продают в среднем по 2 рубля за килограмм. Есть еще виноград самых разных сортов от 2,5 рубля, арбузы по 5 и сливы по 10 рублей.

Сладкие огурцы уже есть, ждем ароматных помидоров

Комаровские ряды с овощами новинками на этой неделе не пополнились. Разве что "почти тех самых" огурцов из Пинской области на прилавках стало еще больше, соответственно, и цена на них немного снизилась: сегодня их можно купить по 2-5 рублей за килограмм.





"Есть даже совсем летние: мелкие (некоторые их еще детскими называют), сладкие на вкус, очень хрустящие – которые ломаются с треском. Такие стоят рубля четыре за кило. Теперь ждем, когда появятся белорусские мясистые помидоры", – говорят на Комаровке.





Местные знатоки надеются, что спелые и ароматные томаты появятся совсем скоро. Пока помидоры на рынке продаются от 2,5 рубля до 12 за сортовые ("малиновые" или "черный принц"), а на рядах с далекой экзотикой есть даже по 30 рублей за кило. Черри продают от 3 рублей.





Цена на белокочанную капусту нового урожая стартует от 1,7 рубля, на свежую цветную – от 5 рублей. Кабачки продают по 2,2–4 рубля, баклажаны – по 3–7. Стоимость картофеля начинается от 60 копеек, а за кило молодого (правда, пока только импортного) придется отдать минимум 2,5 рубля.









"Очень подешевела редиска (встречается как крупная, так и мелкая, россыпью и пучками): от рубля до трех. Она на рынке уже вся белорусская, сладкая", – заверили здесь.





Отмечают на рынке также обилие рассады: на неделе на профильном секторе появились помидоры, болгарский перец и ранняя капуста, а также множество цветов.

Как будет работать Комаровка в майские праздники?

"В графике работы Комаровского рынка на больших выходных никаких переносов не планируется. Рынок встретит посетителей в любой из внеочередных выходных, кроме 6 мая: по понедельникам Комаровка традиционно отдыхает", – сообщили в администрации.



