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Футболист Александр Глеб рассказал, что его жена ждет второго ребенка

06.05.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист Александр Глеб рассказал, что его жена Светлана вскоре родит их второго ребенок и это будет девочка. В этом спортсмен признался в эфире телешоу "Макаенка, 9".



Три года назад в семье Глеба родилась первая дочь. Светлана также имеет уже взрослую дочь от предыдущего брака.


 
 
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Футболист Александр Глеб рассказал, что его жена Светлана вскоре родит их второго ребенок и это будет девочка. В этом спортсмен признался в эфире телешоу "Макаенка,...
 
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