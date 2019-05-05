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Футболист Александр Глеб рассказал, что его жена ждет второго ребенка
Источник материала: Партизан
Футболист Александр Глеб рассказал, что его жена Светлана вскоре родит их второго ребенок и это будет девочка. В этом спортсмен признался в эфире телешоу "Макаенка, 9".
Три года назад в семье Глеба родилась первая дочь. Светлана также имеет уже взрослую дочь от предыдущего брака.
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Футболист Александр Глеб рассказал, что его жена Светлана вскоре родит их второго ребенок и это будет девочка. В этом спортсмен признался в эфире телешоу "Макаенка,...
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