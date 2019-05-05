Плохая погода? Идите в театр! Большой театр Беларуси приглашает оценить красоту русского романса









— Театр приглашает зрителей отдохнуть душой и насладиться романсами «Ночь светла», «Бубенцы», «Дорогой длинною», «Вернись!», «Гори, гори, моя звезда» и многими другими, — говорит Е. Балабанович.





Она не сомневается, что вечер подарит зрителям прекрасное настроение на весь май.





— Ведь русский романс с его теплотой и чувственностью вне моды. Несмотря на то что порой романс полон нежной грусти, это светлая печаль, в которой есть свое очарование, — отмечает собеседница.





По словам Е. Балабанович, романс — очень трудный жанр для исполнителя.





— Порой кажется, что тут нет ничего сложного: вышел и спел… Но за эти несколько минут артист проживает жизнь героя, он должен выразить все его чувства, настроение, переживания. И это удается не каждому. Именно таким талантом обладают наши великолепные певцы, — говорит Е. Балабанович.





6 мая на большую сцену театра с романсами выйдет «генеральский корпус» белорусской оперы — народные артисты Беларуси Анастасия Москвина, Нина Шарубина, Владимир Петров, Василий Ковальчук, заслуженные артисты республики Елена Бунделева, Елена Шведова, Елена Сало, Александр Кеда, Владимир Громов, Олег Мельников. Также будут петь Татьяна Третьяк, Екатерина Головлева, Елена Таболич, Наталья Акинина, Анна Гурьева, Марина Аксенцова, Марина Лихошерст, Дмитрий Капилов, Сергей Лазаревич. За дирижерский пульт встанет маэстро Иван Костяхин.





— В этот же вечер, 6 мая, на сцене Камерного зала состоится концерт группы альтов оркестра Большого театра Беларуси, — продолжает Е. Балабанович. — Зрители, которые давно полюбили малую сцену, знают: музыканты часто радуют публику новыми программами. На этот раз артисты оркестра покажут, насколько невероятной красоты музыка может рождаться благодаря такому музыкальному инструменту, как альт. Прозвучат творения Генделя, Баха, Пьяццоллы, Масканьи, Хачатуряна…







