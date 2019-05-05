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Предварительная информация: белорусов среди пострадавших в аэропорту Шереметьево нет
Источник материала: Партизан
По предварительной информации, белорусов среди пострадавших на рейсе Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево нет.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) компании "Аэрофлот". Фото: Wikimedia Commons
Напомним, 5 мая вечером в московском аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Лайнер Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» летел в Мурманск, он загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погибли 13 человек.
Всего на борту самолета находились 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа.
По данным ТАСС, самолет вылетел в Мурманск из Шереметьево, а через некоторое время запросил аварийную посадку. «Аэрофлот» сообщил, что у рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево загорелись двигатели. Самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине.
Самолет удалось потушить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания лайнера (по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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По предварительной информации, белорусов среди пострадавших на рейсе Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево нет.
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