Предварительная информация: белорусов среди пострадавших в аэропорту Шереметьево нет





Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) компании "Аэрофлот". Фото: Wikimedia Commons





Напомним, 5 мая вечером в московском аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Лайнер Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» летел в Мурманск, он загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погибли 13 человек.





Всего на борту самолета находились 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа.





По данным ТАСС, самолет вылетел в Мурманск из Шереметьево, а через некоторое время запросил аварийную посадку. «Аэрофлот» сообщил, что у рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево загорелись двигатели. Самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине.





Самолет удалось потушить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания лайнера (по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).



