Британская королева оказалась беднее музыкантов Queen





Суммарное состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона составило 445 миллионов фунтов стерлингов (586 миллионов долларов), в то время как состояние королевы оценили в 370 миллионов фунтов (487 миллионов долларов).





Отмечается, что в этом году каждый из участников коллектива заработал по 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов). Важную роль в этом сыграл успех фильма режиссеров Брайана Сингер и Декстера Флетчера «Богемская рапсодия», который рассказывает историю Queen и их лидера Фредди Меркьюри. В 2019 году кинолента получила четыре «Оскара».



