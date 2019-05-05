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Британская королева оказалась беднее музыкантов Queen

06.05.2019 07:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трое музыкантов рок-группы Queen оказались богаче королевы Великобритании Елизаветы II, передает lenta.ru.


Суммарное состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона составило 445 миллионов фунтов стерлингов (586 миллионов долларов), в то время как состояние королевы оценили в 370 миллионов фунтов (487 миллионов долларов).

Отмечается, что в этом году каждый из участников коллектива заработал по 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов). Важную роль в этом сыграл успех фильма режиссеров Брайана Сингер и Декстера Флетчера «Богемская рапсодия», который рассказывает историю Queen и их лидера Фредди Меркьюри. В 2019 году кинолента получила четыре «Оскара».


 
 
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Трое музыкантов рок-группы Queen оказались богаче королевы Великобритании Елизаветы II, передает lenta.ru.
 
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