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Канцлер Австрии предлагает наказывать страны, пропускающие нелегалов в ЕС
Источник материала: Партизан
Правоцентристская Народная партия Курца активизирует свою кампанию к выборам в Европейский парламент.
Александр Лукашенко и Себастьян Курц. Минск, 5 июля 2017 года. Фото пресс-службы президента Беларуси
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к пересмотру Лиссабонского договора Европейского союза и жестким действиям в отношении стран, впускающих мигрантов. Об этом
"Необходим новый договор с более четкими санкциями для стран0членов, которые накапливают долги, наказания для стран, которые пропускают нелегальных мигрантов без их регистрации, а также последствия для нарушителей норм права и либеральной демократии", - сказал Курц.
Он сказал, что "многое изменилось" после Лиссабонского договора 2007 года, указывая на еврозону, миграционные кризисы и Brexit, пишет
Следует отметить, что пересмотр договора потребует единодушного согласия всех стран-членов ЕС.
Курц также выразил скептицизм по поводу любого сотрудничества между правоцентристской Европейской народной партией, к которой принадлежит его политическая сила, и крайне правыми партиями в Европарламенте.
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Правоцентристская Народная партия Курца активизирует свою кампанию к выборам в Европейский парламент.
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