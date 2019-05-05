Сергей Доренко: В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах

Сообщается, что идут обыски в руководстве КГБ и министерстве обороны.





udf.by В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах, пишет

- В Минске обсуждаются вероятные новые аресты: возможно, задержаны еще два высокопоставленных представителя силовых структур - заместитель главы службы охраны Лукашенко и командир группы «Альфа». Идут обыски в руководстве КГБ и министерстве обороны.





Виктор Лукашенко не появился на байкерском слете, его ждали, это было запланировано. Его вовлеченность в заговор против отца, то ли в разоблачение заговора, пока не понятна, - написал Доренко.





Напомним, ранее телеграм-канал Сергея Доренко сообщал, что на форуме в Пекине произошел серьезный эмоциональный разговор Путина и Лукашенко, после чего белорусский диктатор покинул мероприятие. Эта информация позднее подтвердилась.



