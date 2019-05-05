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Сергей Доренко: В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах

06.05.2019 07:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем телеграм-канале «Расстрига».

Сергей Доренко: В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
Сергей Доренко. Фото: rtvi.com
Сообщается, что идут обыски в руководстве КГБ и министерстве обороны.

В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах, пишет udf.by
- В Минске обсуждаются вероятные новые аресты: возможно, задержаны еще два высокопоставленных представителя силовых структур - заместитель главы службы охраны Лукашенко и командир группы «Альфа». Идут обыски в руководстве КГБ и министерстве обороны.

Виктор Лукашенко не появился на байкерском слете, его ждали, это было запланировано. Его вовлеченность в заговор против отца, то ли в разоблачение заговора, пока не понятна, - написал Доренко.

Напомним, ранее телеграм-канал Сергея Доренко сообщал, что на форуме в Пекине произошел серьезный эмоциональный разговор Путина и Лукашенко, после чего белорусский диктатор покинул мероприятие. Эта информация позднее подтвердилась.


 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем телеграм-канале «Расстрига».
 
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