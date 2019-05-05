Форвард сборной Беларуси назван лучшим нападающим и вошел в сборную звезд ЧМ в Нур-Султане

Источник материала: Tut.by

По итогам чемпионата мира по хоккею в дивизионе IА в казахстанском Нур-Султане организаторы определили лучших игроков турнира, сообщает пресс-служба ФХБ.



Джефф Платт — лучший форвард ЧМ в Нур-Султане. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лучшим вратарем признан Мэтт Далтон (Южная Корея), который сыграл во всех матчах сборной, пропуская в среднем 2,2 гола и отражая 93,68% бросков.

Лучший защитник — Даррен Диц (Казахстан), ставший вторым бомбардиром своей команды с 5 (1+4) очками. При этом он имеет худший показатель полезности «-4». Также отметим, что Даррен стал самым бросающим игроком чемпионата — 27 бросков.

Лучший нападающий — Джефф Платт (Беларусь). По итогам турнира, набрав 7 (3+4) результативных баллов, стал лучшим бомбардир нашей сборной и третьим среди всех игроков чемпионата. Показатель полезности «+3», 13 бросков по воротам и лучший айстайм среди нападающих сборной Беларуси (18 минут 12 секунд в среднем за матч). Добавим, что Джефф также признан лучшим игроком нашей команды на турнире.

Самый ценный игрок (MVP) — Никита Михайлис (Казахстан). Лучший снайпер (4 гола) и бомбардир своей сборной с 6 (4+2) очками.

Символическая сборная: Далтон (Южная Корея); Диц — Метальников, Михайлис (все — Казахстан) — Платт (Беларусь) — Ким Сан Вук (Южная Корея).

Бомбардиры:

1. Ян Дрозг (Словения) — 7 (5+2)

2. Ким Сан Вук (Южная Корея) — 7 (4+3)

3. Джефф Платт (Беларусь) — 7 (3+4).

4. Анже Копитар (Словения) — 7 (2+5)

5. Шинь Сан Хунь (Южная Корея) — 6 (6+0).