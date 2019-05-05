В результате катастрофы в «Шереметьево» погиб 41 человек

Источник материала: Аргументы и факты

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" погиб 41 человек, сообщают РИА новости со ссылкой на Следственный комитет. Всего на борту находились 78 человек. По предварительным данным, граждан Беларуси среди пассажиров самолёта SSJ-100 не было, следует из сообщения в твиттер-аккаунте Посольства Беларуси в России.

Катастрофа произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал по маршруту Москва-Мурманск. Спустя полчаса полёта экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке загорелись двигатели.