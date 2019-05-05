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В результате катастрофы в «Шереметьево» погиб 41 человек

06.05.2019 09:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В результате катастрофы в «Шереметьево» погиб 41 человек
http://instagram.com/

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" погиб 41 человек, сообщают РИА новости со ссылкой на Следственный комитет. Всего на борту находились 78 человек. По предварительным данным, граждан Беларуси среди пассажиров самолёта SSJ-100 не было, следует из сообщения в твиттер-аккаунте Посольства Беларуси в России. 

Катастрофа произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал по маршруту Москва-Мурманск. Спустя полчаса полёта экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт.   

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке загорелись двигатели. 

По некоторым данным причиной катастрофы могло стать попадание в самолёт молнии. Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП. 

В результате катастрофы в «Шереметьево» погиб 41 человек
В московском аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет
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Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
 
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