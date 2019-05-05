Встреча, посвященная 33-годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС

Источник материала: Кобринский вестник





26 апреля в актовом зале Кобринского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь с участием руководства и ветеранов отдела, в числе которых были и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, прошла встреча, посвященная 33-годовщине тяжелейшей в истории человечества атомной энергетики трагедии.

«Вот уже как 33 года прошло с тех трагических событий, которые потрясли весь советский народ», — начал свою речь временно исполняющего обязанности по должности начальника отдела майор милиции Андрей Дорогокупец. В продолжение всему он поблагодарил присутствующих, что нашли время и пришли на встречу, за вклад который они внесли в общее дело на благо будущих поколений, пожелал всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик «Чернобыль. Тайна под саркофагом!». После чего в торжественной обстановке Мелешу Николаю Петровичу была вручена медаль «100 год Мiлiцыi Беларусi».

С теплыми словами обратился к участникам аварии председатель первичной ветеранской организации Кобринского отдела охраны Олег Войтюк, который подчеркнул неоценимый вклад каждого, кто принимал непосредственное участие в локализации последствий аварии, эвакуации населения, охране общественного порядка в опустевших городах и селах. Присутствующие делились воспоминаниями тех, кто уже никогда не будет рядом.

В конце мероприятия была организована экскурсия по отделу и совместное фото на память.

Кобринский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь.