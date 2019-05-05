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С садом под стеклянной крышей. Архитекторы предложили интересный вариант реконструкции Нотр-Дама

06.05.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно стало известно, что Франция объявляет конкурс по восстановлению разрушенного пожаром шпиля собора Парижской Богоматери. А сейчас архитектурная студия Miysis предлагает вариант того, как можно реконструировать здание. Помимо воссоздания шпиля, они предлагают построить современную застекленную крышу. Об этом пишет Deezen.


Miysis Studio предлагает восстановить шпиль 19-го века и создать стеклянную крышу для того, чтобы найти правильный баланс между историей и будущим. Предполагается, что крыша может быть сооружена из деревянного и стального каркасов. Она будет соответствовать размерам и объемам первоначальной конструкции 13-го века.



Территорию под крышей предлагают сделать общественным пространством, которое будет представлять собой нечто похожее на сад в числе прочего с полноразмерными деревьями.

— Что может быть более естественным, чем отдавать дань уважения этому месту через настоящее растительное пространство? — говорит генеральный директор Miysis Studio Денис Стивенс.



К слову, после заявления властей Франции о проведении конкурса на замену шпиля собора некоторые архитекторы предложили радикальные решения.

— Мы не утверждаем, что это проект, в котором нуждается Нотр-Дам, это всего лишь наше видение потенциального пути восстановления этого замечательного собора, — рассказывает Стивенс.



Напомним, Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам перед Олимпийскими играми в 2024 году.

Тем не менее более тысячи экспертов в области архитектуры написали открытое письмо с просьбой не торопить процесс, который, по мнению защитников природы, может занять не менее десяти лет.

 
 
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Архитектурная студия Miysis предлагает вариант того, как можно реконструировать здание.
 
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