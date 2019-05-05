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Из самолёта в Шереметьево извлечены 17 тел погибших
Источник материала: СТВ
Новости России. В Шереметьево из сгоревшего самолёта извлечены 17 тел. На месте ЧП также найдены «чёрные ящики».
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Когда следователи закончат изучение устройств, они будут переданы в специализированную организацию для расшифровки.
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Новости России. В Шереметьево из сгоревшего самолёта извлечены 17 тел. На месте ЧП также найдены «чёрные ящики». Как сообщает РИА Новости, тела 17 погибших...
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