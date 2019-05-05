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Из самолёта в Шереметьево извлечены 17 тел погибших

06.05.2019 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Шереметьево из сгоревшего самолёта извлечены 17 тел. На месте ЧП также найдены «чёрные ящики».  

Как сообщает РИА Новости, тела 17 погибших извлечены из Sukhoi Superjet 100, 12 из них уже доставлены в морг судмедэкспертизы № 1 Москвы.  

По сведениям РИА Новости, следователи уже работают с обнаруженными в аэропорту «чёрными ящиками». Всего их два: прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец.  

Когда следователи закончат изучение устройств, они будут переданы в специализированную организацию для расшифровки.  

Подробности ЧП в Шереметьево читайте здесь.  
 
 
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Новости России. В Шереметьево из сгоревшего самолёта извлечены 17 тел. На месте ЧП также найдены «чёрные ящики».   Как сообщает РИА Новости, тела 17 погибших...
 
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