Автоподсчет. Удастся ли сэкономить на дизельном Renault Duster?

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, этот автомобиль представлять не нужно. Renault Duster стабильно входит в топ самых продаваемых на белорусском рынке. Результат прошлого года — 2359 автомобилей. И пока с новым поколение Duster, которое уже продается в Европе, на российском заводе еще не определились, у нас будет стабильным спросом пользоваться нынешнее. Поэтому мы решили прогнать через «Автоподсчет» Renault Duster. Причем — дизель. Он в приоритете у белорусов.

Критерии отбора для автоподсчета такие: выбирается самая популярная модель в наиболее востребованной версии. Затем мы изучаем, что предлагается в списке оснащения этой версии, сколько стоит страховка КАСКО, во сколько обходится каждое ТО за 3 года (при условном ежегодном пробеге 30 тысяч километров), и даже подсчитаем, сколько литров топлива будет сожжено, если автомобиль эксплуатируется в условном среднем цикле (город/трасса). Итоговая сумма позволит вам оценить уровень затрат на модели разных классов — а они, поверьте, могут отличаться очень значительно.





Стоимость покупки

Цены на Renault Duster будем указывать с учетом специального предложения, которое действует у дилера. Итак, базовая версия Comfort с мотором 1,6 литра и передним приводом обойдется в 24 100 рублей. Но «база» не слишком обрадует оснащением — всего одна подушка безопасности, стальная защита картера, ABS, легкая тонировка стекол. Топовый бензиновый Duster с двухлитровым мотором, полным приводом и 4АКП будет стоить 36 200 рублей. Цены на дизельный Duster начинаются с отметки 33 100 рублей за комплектацию Techology — здесь уже есть электрозеркала, кондиционер, складывающиеся сиденья второго ряда, 2 подушки безопасности, передние электрические стеклоподъемники, круиз-контроль и окраску «металлик». Полный привод — по умолчанию для всех комплектаций с дизельным мотором.

Наш выбор — средняя комплектация Drive за 33 900 рублей. Из наиболее значимых опций — подогрев передних сидений, легкосплавные диски, система R&Go, управляющая функциями авто через смартфон. И мы бы еще посоветовали доплатить 1000 рублей за пакет «Безопасность». В него входят система курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочная система (ASR), система контроля недостаточной поворачиваемости (CSV), система управления крутящим моментом двигателя (MSR), система помощи при подъеме на склоне (HSА), система мониторинга контроля давления в шинах (TPMS). Итого — 34 900 рублей.





Характеристики

1,5-литровый dCi выдает 109 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента, который доступен уже с 1750 об/мин. Это то, что нужно. Отменная тяга на низах ему просто необходима. Динамика не поразит, но из потока выбиваться не позволит. На разгон до сотни требуется 13,2 секунды, а максимальная скорость составляет 167 км/ч. Зато средний расход у полноприводного автомобиля — всего 5,3 литра на «сотню». По заводским данным.

Гарантия

Стандартная гарантия на автомобиль Renault Duster составляет 3 года или 100 тысяч км. По программе Renault Extra гарантию можно продлить до пяти лет. Гарантия на защиту от коррозии — 6 лет.

Обязательные расходы

Cтраховка КАСКО при оформлении у дилера — 3% от стоимости автомобиля. При цене машины 34 900 рублей страхование от рисков обойдется на первый год в 1047 рублей.

Страхование гражданской ответственности (водитель старше 25 лет, стаж вождения больше 2 лет, прописан в Минске) обойдется в 35,4 евро или 83,61 рубля в год — за три года получится 250,83 рубля (по курсу на 05.05.2019)

Технический осмотр для 3-летней эксплуатации нам придется проходить два раза — и это обойдется примерно в 60 рублей (стоимость по Минску незначительно отличается).

Транспортный налог (для авто массой от 1 до 2 тонн) при прохождении технического осмотра придется оплачивать на 4 года (2 раза на 2 года), по 153 рубля за каждый год. Пока исходим, разумеется, из действующих ставок. Итого, техосмотр и налог за три года встанут нам в 672 рубля.

Техническое обслуживание

Периодичность ТО для Renault Duster 1.5 dCi составляет 15 тысяч км, то есть нам придется заехать на сервис шесть раз.

ТО-1 (15 тысяч км) — 262,66 рубля (замена масла и трех фильтров — масляного, воздушного и салонного).

ТО-2 (30 тысяч км) — 321,66 рубля (добавляется замена топливного фильтра).

ТО-3 (45 тысяч км) — 262,66 рубля.

ТО-4 (60 тысяч км) — 351,66 рубля (стандартный набор — масло и все фильтры).

ТО-5 (75 тысяч км) — 262,66 рубля (замена масла и трех фильтров — воздушного, масляного и салонного).

ТО-6 (90 тысяч км) — 680,16 рубля (меняются масло и все фильтры, а также ремни ГРМ и генератора).

К расходам на ТО также прибавляем стоимость передних тормозных колодок. При таком пробеге они явно потребуют замены хотя бы один раз. Запчасти и работа обойдутся в 178,5 рубля.

За 100 тысяч км пробега стоимость всех ТО, включая замену тормозных колодок, составит 2320 рублей.

Топливо

Топливо явно не потребует больших затрат — как ни крути, дизельный двигатель дает солидную экономию. При заводском среднем расходе в 5,3 литра за 100 тысяч км придется купить 5300 литров дизельного топлива. При нынешней цене 1,65 рубля за литр расходы на топливо составят 8745 рублей.

Итоговая сумма расходов

Подбиваем все расходы. КАСКО (1047 рублей) + ОСГО (250,83 рубля) + техосмотр и налог (672 рубля) + ТО (2320 рублей) + топливо (8745 рублей). Получится 13 034,83 рубля за 3 года, или 362 рубля в месяц.

А вот во сколько обходятся машины, которые мы уже разобрали в рубрике «Автоподсчет».