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Троих грабителей задержали в Витебске
06.05.2019 11:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Подвыпивший витебчанин познакомился с женщиной, которая предложила ему прогуляться по парку. Там их уже поджидали двое приятелей. Они избили и ограбили мужчину. У него забрали кошелек, банковскую карточку, паспорт и страховое свидетельство, сообщает
Криминальную троицу задержали. Один из нападавших ранее имел проблемы с законом: мужчина отсидел в тюрьме 24 года.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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В милицию обратился 44-летний мужчина. По его словам, ночью в парке имени Фрунзе его ограбили.
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