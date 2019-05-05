Троих грабителей задержали в Витебске

Подвыпивший витебчанин познакомился с женщиной, которая предложила ему прогуляться по парку. Там их уже поджидали двое приятелей. Они избили и ограбили мужчину. У него забрали кошелек, банковскую карточку, паспорт и страховое свидетельство, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.

Криминальную троицу задержали. Один из нападавших ранее имел проблемы с законом: мужчина отсидел в тюрьме 24 года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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