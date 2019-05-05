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Троих грабителей задержали в Витебске

06.05.2019 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Троих грабителей задержали в Витебске
Фото из открытых источников

Подвыпивший витебчанин познакомился с женщиной, которая предложила ему прогуляться по парку. Там их уже поджидали двое приятелей. Они избили и ограбили мужчину. У него забрали кошелек, банковскую карточку, паспорт и страховое свидетельство, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.  

Криминальную троицу задержали. Один из нападавших ранее имел проблемы с законом: мужчина отсидел в тюрьме 24 года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".  

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В милицию обратился 44-летний мужчина. По его словам, ночью в парке имени Фрунзе его ограбили.
 
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