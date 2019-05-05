10 фильмов о сексе, от которых возбуждались ваши родители (посмотрите, пока они на даче)

Источник материала: Tut.by

Че, до сих пор прикрываете глаза на эротических сценах в фильмах при родителях? Стыдно! Они ж наверняка хихикают, потому что отлично помнят себя в таком же возрасте. Смотрите, от чего балдели ваши предки, в нашей подборке. С чего и сегодня можно попускать слюни, а с чего-то — неприкрыто поржать. На большой уикенд — то, что нужно!

А для тех, кто не переносит «старье», мы сделали маленький бонус из современных горячих киношек. Нажмите сюда , чтобы сразу к нему перейти.

«Американский пирог» (1999)

О чем кино: На вечеринке четверо старшеклассников, Джим, Кевин, Финч и Оз, выясняют, что никто из них еще не имел сексуального опыта с девушками. Приятели считают, что с коллективной девственностью надо обязательно расстаться до того, как они переступят порог колледжа. На носу школьный выпускной бал, и у друзей осталось совсем мало времени на то, чтобы выполнить задуманное. Зачем смотреть: понять, над чьими секс-фейлами в 15 лет ржали родители.

Главный герой фильма Джим и его попытка отыметь яблочный пирог, наверное, уже превратился в метамем, о котором знают даже внеземные цивилизации (если они есть). Ставим много денег на то, что в свое время пленка на кассетах с этим фильмом затиралась до дыр, как и носки Джима в его спальне (ха-ха). Абсолютная классика американского юмора и американского секса — маст хэв даже в 2019 году. Когда почувствуете, что вошли во вкус, не забудьте про то, что у фильма есть еще три прямых продолжения, последнее из которых снято в 2012 г. А если и этого мало (выходные-то ого-го), зацените спин-оффы (их четыре).

Кстати, если вдруг смотрели ситком «Как я встретил вашу маму», то в «Пироге» можете встретить Лилли. То есть актрису Элисон Ханниган, которая по молодости снялась в этой культовой комедии. Об этом почему-то многие не догадываются.

«Основной инстинкт» (1992)

О чем кино: Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об извращенном убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробудив в них один из самых основных инстинктов. Зачем смотреть: осознать, почему все так кайфуют от Шерон Стоун.

Если все, что вы думаете относительно подозреваемой в убийстве — это «есть ли у нее мужчина», то ее точно играет Шерон Стоун. Сейчас ей 61, и она больше напоминает вашу бабушку — не очень возбуждает. Но, черт, тогда-то ей было чуть за 30! И поверьте, выглядит она так, что вас вообще не смутит, что вашей маме тоже столько. Не любите блондинок? О, ничего страшного: вообще-то «Основной инстинкт» — это еще и отличный детектив, хоть методы съемки и монтажа, конечно, далеки от трендовых сегодня.

«Секретарша» (2001)

О чем кино: Ли Холловэй возвращается в родной город. Она страдает небольшими отклонениями в поведении, однако это не мешает ей устроиться на работу секретаршей к местному юристу мистеру Грэю. Поначалу работа кажется Ли вполне обычной. Пока мистер Грэй не замечает у нее проблемы с грамматикой и не решает исправить их своими «особыми» методами. Зачем смотреть: блин, ну это классика.

Тест на возраст: если Мистер Грей — это из «50 оттенков серого», вам не очень много лет. Мама с папой подскажут: с Греем их молодости забавлялась вовсе не Анастейша Стилл, а Ли Холловэй, которую блестяще сыграла Мэгги Джилленхолл. Как вы уже поняли, если вас тошнит от гендерных и профессиональных стереотипов, лучше этот фильм не смотреть. А вот если хотите насладиться сексуальным кино времен начала века — то, что нужно.

«Шоугерлз» (1995)



О чем кино: Молодая длинноногая танцовщица Номи отчаянно пытается добиться успеха в Лас-Вегасе и проникнуть в блистающий мир ярких огней, блеска и света шоу — сцены. Чтобы удержаться на плаву, она соглашается на единственно возможную работу — стриптиз, пока ей не удается вытянуть свой счастливый билет — познакомиться с королевой сцены Лас-Вегаса Кристал. Используя свое влияние, Кристал устраивает Номи в свое шоу и вводит ее в истинный мир шоу-бизнеса Лас-Вегаса — мир случая, предательства и интриг, в котором сексуальность можно использовать как власть. Зачем смотреть: убедиться в очередной раз, что шоу-биз — это адочек.

Тяжелая артиллерия: возможно, некоторые читатели в год выхода фильма еще даже не родились. Зато типичная история уже вовсю работала на рейтинги кино: молодая танцовщица отправилась делать карьеру, «что-то пошло не так», пришлось оголяться больше запланированного, туда-сюда… Вот уже и драма. Да, рейтинг фильма на IMDb не фонтан — всего 4.70 , да, у режиссера есть «Золотая малина» (даже две) за это кино, но это же нельзя не посмотреть, если хотите оценить предшественников современных сюжетов о шоу-бизе.

«Жестокие игры» (1999)

О чем кино: Себастьян знает сладкий привкус легких побед. В его руках — чужие тайны и ключи от неприступных спален. Катрин устала от простых интриг и банальных признаний. Тогда современный Казанова и скучающая красавица придумывают себе новое развлечение. В их жестокой игре не хватает только жертвы… Зачем смотреть: посмотреть, к чему приводят опасные связи.

Если вам не очень нравилась Сара Мишель Геллар, посмотрите этот фильм: из нее вышла роскошная злодейка. А из Риз Уизерспун, соответственно, прекрасная милая девственница, которую нужно срочно испортить. Делает это Райан Филипп, и он по теперешним меркам вообще не тянет на секс-символа. Тем смешнее! По этому кино вообще можно оценить моду того времени и ухохотаться. Ну или намотать на ус, что нельзя связываться с плохими дядями и тетями.

Кстати, снят фильм по мотивам французского романа 18 века. Мы же говорили , что классика — это весьма современная штука.

«Горькая луна» (1992)

О чем кино: Случайная встреча ранним весенним утром в парижском автобусе на всю оставшуюся жизнь определила судьбу Оскара и Мими. Их не интересовали романтичность и возвышенная любовь — они хотели исследовать свою страсть. И они исследовали друг друга и себя до полного саморазрушения. Зачем смотреть: увидеть, каким горячим был молодой Хью Грант.

Совсем старье, но клевое старье. Много латекса, много секса, много вызовов — а к чему это приведет, сами посмотрите. Если коротко, к катастрофе. Но вы, наверное, уже догадались (иначе зачем вообще фильм-то снимать).

«С широко закрытыми глазами» (1999)

О чем кино: Билл и Элис Харфорд — супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих своей размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности, тайных желаний и жажды чего-то запредельного. Первый шаг делает Элис, рассказывая мужу о своих фантазиях. Терзаемый ревностью Билл идет дальше, выходя за рамки мыслей и слов. Он наяву отправляется в пьянящую сексуальную одиссею, ведомый соблазном и щекочущими нервы переживаниями. Если бы в начале пути он знал, что пределом его мечтаний станет возможность вернуться к своей привычной семейной жизни, он бы не поверил, ведь искушение вкусить запретный плод было слишком сильно… Зачем смотреть: это ж Кубрик!

Наконец вы сможете не просто одобрительно кивать со снобским видом, заслышав фамилию «Кубрик», но и кивать уверенно, потому что вы его таки посмотрели. Со старта возлагаем на фильм большие надежды: все-таки в главных ролях Николь Кидман и Том Круз. Надо сказать, надежды оправдаются, хотя если вы и правда еще школьник или студент, то вряд ли зацените проблемы семейной пары, застрявшей в рутине. Попробуем воспользоваться грязным приемчиком и привлечем вас к просмотру голой грудью Николь Кидман (она хороша). Хе-хе-хе.

«9 с половиной недель» (1986)

О чем кино: Когда Элизабет встречает Джона, ее уравновешенность улетучивается в одно мгновение. Изощренный соблазнитель втягивает ее в эффектную любовную игру, которая заставляет ее отказаться от прежних жизненных принципов. Их свидания — это утоление голода, это мед, стекающий по ее груди, это клубника, которую он губами вынимает у нее изо рта. Их постель — это металлическая лестница в подворотне, где они занимаются любовью. И сама их любовь — это дождь, льющийся из разверзшихся небес, это землетрясение, это всесокрушающий ураган. Их любовь — это трагическая невозможность жить вместе, потому что вместо вопроса «что я могу сделать для тебя?» оба задаются вопросом «на что ты готов пойти ради меня?»… Зачем смотреть: убедиться, что сто лет назад даже Микки Рурк был симпатичным.

Наверняка вы читали или слышали стереотип, что страсть губительна. По ходу, это не стереотип, а реальность, и в этом фильме режиссер нам все доказывает. Не думайте, что в жизни будет иначе, это тот случай, когда экран не привирает. Так что смотрите инструкцию: девчонки, держитесь подальше от обольстительных типчиков; мальчишки, не превращайтесь в таких. Пожалуйста!

«Соблазн» (2001)

О чем кино: Богатый кубинский торговец Луис Антонио Варгас собирается жениться на американке. Приближается время встречи с долгожданной невестой, и взволнованный жених уже представляет себе невинную скромную девушку, которой предстоит разделить с ним жизнь. Но ожидания Луиса не оправдались: в его судьбу вторглась роковая женщина. Сила очарования и магия соблазна способны сделать счастливым любого… и погубить каждого. Зачем смотреть: понять, что даже если вам сделали предложение, это не гарант «долго и счастливо».

В главных ролях Антонио Бандерас (если что, в нулевых это был синоним слова «секс») и Анджелина Джоли (ну вы поняли). В принципе, можно и остановиться, описывая этот фильм, но мы еще заметим, что кино понравится решительным особам. В сюжете нет места ванильным сопелькам по «чистой любви». Здесь только радикальные шаги, крупный обман и ставки all-in. Концовка, правда, так себе. Но если будете смотреть не в одиночку, фильм можно и не досматривать («тонкий» намек).

«Мечтатели» (2003)

О чем кино: Париж, 1968 год — демонстрации студентов, баррикады на улицах, в воздухе пахнет революцией. Но у трех молодых людей — своя реальность, свой мир — мир кино. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома… Кино стало их жизнью. Сначала это просто увлечение, потом — сложная паутина психологических и сексуальных отношений. Между тем, беспорядки на улицах Парижа достигают своей кульминации… Зачем смотреть: как говорится, во-первых, это красиво.

От этого, конечно, балдели скорее не родители, а ваши старшие братья или сестры. Но какая в общем-то разница?! В этом фильме предельная концентрация голых тел красивых актеров. Записывайте: Луи Гаррель (да, тот красавчик-француз), Ева Грин (с типажом недоступной брютенки) и Майкл Питт (похожий на сноба-интеллигента). Итальянский режиссер Бертолуччи в своем репертуаре замиксовал это трио в весьма сексуальный, но еще не пошлый коктейль. И все это, напомним, на фоне студенческих протестов 1968-го в Париже. Ну горячо же, ну!

Кстати, прямо сейчас и до 12 мая в минских кинотеатрах идет фильм «Синонимы». В нем тоже действие происходит в Париже, а некоторые даже назвали фильм «современными «Мечтателями»». Рецензию на фильм читайте по ссылке : вдруг вы пропустили? Ааааа, кайф, хочу билет!

Хотите что-нибудь новенькое? Ок, такое тоже есть:

Жизнь Адель (2013)

О чем кино: 17-летняя Адель мечтает о вечной любви и встречает очаровательного парня, который тут же влюбляется в нее. Но неожиданно для нее самой Адель начинает видеть странные сны с участием загадочной девушки с синими волосами, которую случайно встретила на улице. Юная Адель начинает понимать, что ее манят не просто синие волосы, ее привлекает сама незнакомка.

Фильм — нежная история отношений девушек, которых играет известная француженка Леа Сейду и не очень известная гречанка Адель Экзаркопулос. Все до банальности просто: главная героиня замечает интересную девушку, с которой хочет общаться, но постепенно понимает, что это желание вряд ли связано с обычной дружбой. Будьте готовы, что кино идет три часа, поэтому если вы не очень усидчивы, выберите что-то другое.

Молода и прекрасна (2013)

О чем кино: Семнадцатилетняя Изабель погружается в бездонный мир любви, в поиски себя. Не столько из-за денег, сколько ради удовольствия, она встречается с немолодыми клиентами в гостиничных номерах. Близкие Изабель не подозревают, чем одержима умная и тонкая девушка. Но однажды умирает один из ее постоянных клиентов…

Что бы сказали ваши родители, если бы вы занимались сексом за деньги, а они об этом узнали? Ситуация из области фантастики по всем фронтам, но вот героиня в конечном счете в такую и попала. Это, кстати, не спойлер: момент вообще не особо определяющий. По сути перед вами история современной Лолиты. А еще — большая драма о том, как еще совсем юная девушка пытается найти себя через интимный опыт с разными мужчинами.

Нимфоманка (2013)

О чем кино: История эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз "нимфомания". Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей насыщенной молодости, изобилующую параллельными сюжетами и неожиданными отступлениями.

Напоследок расскажем про жесткач от Триера — об этом режиссере слышали, наверное, даже те, кто вообще не шарит в кино. «Нимфоманка» — очередной фильм датчанина и снова со своей нимфой Шарлоттой Генсбур. Ее героиня на протяжении двух часов будет рассказывать о своей порочной жизни, а Триер, соответственно, показывать это нам. Впечатлительным лучше не смотреть! Это и по трейлеру понятно, но мы на всякий случай.

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