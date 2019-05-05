Под Гродно пьяный на Audi вылетел в кювет и опрокинулся: пассажир погиб, водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы при опрокидывании легковушки в Гродненском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла 5 мая, около 15.20, вблизи агрогородка Озеры. По предварительной информации, 24-летний водитель Audi ехал в направлении трассы Слоним — Мосты — Скидель. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.





В результате ДТП водитель Audi получил многочисленные травмы и был госпитализирован, а его 19-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.





Причины и иные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Водитель Audi задержан.