Щупальца КГБ добрались до Совбеза. А кто сдерживает Вакульчика от захвата власти?

Задержание якобы за взятку заместителя госсекретаря Совета Безопасности Андрея Втюрина стало очередным делом КГБ против представителей силового блока. В связи с этим возник актуальный вопрос: а кто контролирует сам Комитет госбезопасности?





«Противовеса КГБ в стране нет»





Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб на вопрос UDF.BY, какая структура является противовесом Комитет госбезопасности в стране, ответил так: «Такой структуры в принципе нет».





Но сделал важное уточнение: система сдерживания силовых структур в Беларуси построена несколько иначе. Главную роль в ней играет Александр Лукашенко, который лично дает или не дает разрешение проводить оперативно-следственные мероприятия в отношении ряда лиц.





«Допустим, охрана главы государства КГБ, конечно, неподконтрольна. Но она подконтрольна президенту, без санкции которого КГБ не может продолжать разработку. Если от него получили «добро» на расследование по обвинению сотрудников КГБ, дальше подключается прокуратура», – сказал Мечислав Гриб.





Таким образом руководитель Беларуси сам решает, насколько велико будет влияние КГБ.









«Лукашенко защитил себя достаточно сильно»





Военный эксперт Александр Алесин напротив считает, что в силовом блоке работает целая система сдержек и противовесов. Прежде всего, это традиционное соперничество между МВД и КГБ.





«К тому же нынешний руководитель МВД Шуневич в свое время работал начальником следственного комитета КГБ. То есть это человек, который знает механику и тайные секреты Комитета госбезопасности. И способен противодействовать этой системе», – поясняет Алесин.





Кроме того, отметил эксперт, есть еще Служба безопасности президента, которая «по своему размеру чуть-чуть уступает КГБ». В СБП есть и силовая, и аналитическая составляющие.





Обратил внимание Алесин также и на Госпогракомитет, в состав которого входит служба активных операций и агентурная составляющая, и Следственный комитет, который отобрал у КГБ и МВД функции следствия.





«Думаю, президент защитил себя достаточно сильно, чтобы ни в каком из ведомств не сложилась группа по интересам, которая могла бы вести самостоятельную линию и политику. И сделал так, чтобы координировать действия этих структур мог один человек – помощник президента Виктор Лукашенко», – отметил военный эксперт.





Алесин напомнил о случаях, когда сотрудников КГБ судили за покрытие торговцев наркотиками.





«Такая мощная сила как КГБ без контроля может быть использована не во благо. Думаю, за сотрудниками Комитета госбезопасности осуществляется соответствующий надзор – и со стороны прокуратуры, и со стороны конкурирующих ведомств, которые относятся к КГБ ревниво и в случае чего готовы просигнализировать президенту», – считает эксперт.





Когда Лукашенко может сменить Вакульчика во главе КГБ?









По белорусским меркам Валерий Вакульчик руководит Комитетом госбезопасности достаточно давно – около 7 лет. Столько же времени, кстати, Игорь Шуневич возглавляет МВД.





«Действительно наш президент отличается тем, что часто ротирует кадры. С одной стороны, чтобы несколько активизировать людей, чтобы они старались проявить себя на новой должности. С другой – чтобы люди не обрастали связями, друзьями, товарищами по бане и рыбалке, что порождает кумовщину», – отметил Александр Алесин.





Но, по мнению, эксперта, вряд ли следует ожидать перестановок в силовых ведомствах до президентских выборов.





«На переправе коней не меняют. А вот после выборов перестановки возможны – в виде ротации руководящих кадров между силовыми структурами», – сказал Алесин.