Прогноз: доллар после больших выходных пойдет в рост

Комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».













– Основное событие минувшей валютной недели – достаточно сильное падение российского рубля к иностранным валютам. Это произошло на фоне снижения нефти: во второй половине дня пятницы нефть торговалась на уровне около $70 за баррель марки Brent. При этом в четверг 2 мая она опускалась даже до $69,5, а это минимальное значение за месяц с 5 апреля.





В результате доллар в России подорожал с 64,7 до 65,4, или на 1%. Евро подорожал с 72,1 до 73,1, или на 1,4%.





При этом на мировом валютном рынке евро к доллару вырос с 1,1140 до 1,1170, или на 0,3%.





Такое падение российского рубля к мировым валютам привело к тому, что доллар и евро у нас подорожали, а российский рубль подешевел.





Доллар за минувшую неделю вырос на 0,18%, евро подорожал на 0,49%. Российский рубль подешевел на 0,86%. Падение российского рубля перевесило рост доллара и евро, в результате стоимость валютной корзины снизилось на 0,28%.





Это четвертая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к валютной корзине.









На этой неделе ожидаю дальнейшего снижения цен на нефть, а вместе с этим снижения российского рубля к мировым валютам. Это значит, что у нас доллар и евро будут дорожать, а российский рубль – дешеветь.





К концу этой недели, на которой у большинства белорусов будет всего 2 рабочих дня, доллар может вырасти до 2,12, евро – до 2,37, российский рубль – снизиться до 3,21 за 100.







