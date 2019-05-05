Белорусские хоккеисты - снова в элите. Но...

TUT.BY подводит главные итоги чемпионата в Казахстане. Но готовы ли белорусы к возвращению на топовый уровень?подводит главные итоги чемпионата в Казахстане.

В первом дивизионе делать нечего

После стольких лет в элите, после 11 сезонов в КХЛ наблюдать за уровнем хоккея в первом дивизионе было непросто. Невысокие скорости, огромное количество брака, слабое исполнительское мастерство большинства соперников лишь увеличивало желание побыстрее вернуться в топ-дивизион.





У венгров, литовцев, словенцев, корейцев была одна, максимум две неплохие тройки. На остальном фоне техника Копитара была космической, скорость Платта — реактивной, а пасы Боченски — ювелирными. Они выглядели аристократами, случайно зашедшими на сельскую вечеринку.





Стоит признать, что прогрессировать, выступая на таком уровне, крайне сложно, поэтому наше возвращение в элиту — отличная новость . Даже несколько сложных сезонов не отменяют того факта, что по целому ряду параметров (от количества занимающихся до финансовых вложений) Беларусь — страна уровня топ-16 для мирового хоккея.

Белорусы не удивили, но заслужили выход в элиту

Сборная Беларуси очень ровно провела чемпионат и за исключением последнего периода турнира полностью соответветствовала ожиданиям. Мы победили Литву и Венгрию на классе, пусть и не показав выдающегося хоккея. Основная причина набора шести очков в этих играх — наличие четырех приблизительно равных звеньев, никто не выпадал, все могли доставить неприятности соперникам.





Наши хоккеисты ошибались, но не больше, чем могли себе позволить, прибавляли, когда это было необходимо, варьировали темп игры на свое усмотрение. Лучшей встречей была игра со Словенией. Примечательно, что речь именно о матче, который перед стартом турнира казался ключевым. К нему мы были готовы великолепно. Это хороший знак.





Увы, но и негативные опасения подтвердились. Белорусы по делу проиграли Казахстану и не были на две головы сильнее остальных. Наконец, среди большого количества хороших хоккеистов у нас так и не появилось настоящих звезд. Раньше мы могли выезжать за счет мастерства Грабовского, Костицыных, Мезина. Сейчас сильной атмосферой белорусов могут быть только командная игра и бойцовский дух.

Штаб Сидоренко в целом справился

Мы не знаем, будет ли Андрей Сидоренко дальше работать со сборной. И не можем уверенно говорить, что при нем белорусская команда добилась прогресса. Но нельзя отрицать тот факт, что главным тренером и его ассистентами были приняты решения, которые определенно позитивно сказались на итоговом успехе.





Во-первых, Сидоренко по ходу сезона регулярно лично общался с хоккеистами, не передоверяя это своим помощникам. Андрей Михайлович многое сделал для создания правильной атмосферы, показал игрокам, что доверяет им, и принимал критику со стороны на себя, отгородив хоккеистов от всей грязи, которая лилась на сборную в последние недели.





Во-вторых, тренеры не боялись принимать смелые решения. Например, отсеять ряд опытных защитников, взяв на чемпионат 18-летнего Ивана Соловьева, у которого в белорусской экстралиге был показатель полезности «-38». Разве он выглядел плохо?





Или выпустить в решающей игре против Казахстана не прибавлявшего от матча к матчу опытного Дмитрия Мильчакова, а совсем молодого Александра Осипкова — запасного вратаря «Юности». И ведь именно кураж Осипкова помог нам набрать очко, которое и позволило в итоге опередить корейцев.





Конечно, к игре нашей сборной много вопросов. Ее сложно назвать завораживающей, но под давлением Сидоренко сработал удовлетворительно, задачу выполнил. Стоит ли его оставлять у руля сборной на следующий год? Почему-то кажется, что и сам Андрей Михайлович не уверен, следует ли продолжать работу в Беларуси. Воздухом нашего хоккея очень тяжело дышать. Его постоянно пытаются испортить. А грязный воздух вреден для здоровья.

1:4 от корейцев — это не нормально

Если бы чемпионат мира завершился после первого периода матча с корейцами, то вопросов к нашей команде почти не было бы. Увы, последнее впечатление оказалось смазанным.





Можно как угодно оправдывать поражение, ссылаясь на недонастрой или усталость, но команда уровня топ-16 в мире не имеет права с таким счетом проигрывать сборной Южной Кореи. Более того, считать это поражение нормальным (а судя по послематчевым комментариям игроков, никто из-за него не переживает).





Последний официальный матч этих сборных завершился со счетом 12:1. Сейчас — 1:4. Неужели за это время мы сделали столько шагов навстречу друг другу?

Нужно и дальше доверять молодым

Хорошие поколения 1997−2002 годов рождения — наш шанс закрепиться в элите на много лет вперед, но нужно и дальше подключать этих ребят к матчам сборной. Более того, делать это еще активнее. Сушко, Воробей, Шарангович — уже крепкие игроки основного состава.





Колячонок, Протас, Оксентюк, Алистров — этих ребят следовало бы попробовать в рядах национальной команды на следующем чемпионате мира. Считаете, рано? Но за сборную США через неделю сыграет 17-летний Джек Хьюз. А финны в таком же возрасте попробовали Патрика Лайне. И это речь о сборных, у которых нет дефицита хоккеистов.



