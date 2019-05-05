Чиновники настоятельно попросили организаторов «Недели дизайна» демонтировать объект известных польских архитекторов

Изюминка недели дизайна – установка в Верхнем городе с десяток инсталляций и арт-объектов, над которыми работали специалисты из разных стран. Организаторы приглашали иностранных архитекторов и дизайнеров в Минск , где они совместно с белорусами готовили свои проекты в креативном пространстве ОК16.









Верхний город. Фото Ирина Ареховская / Белсат





Команда польских архитекторов из бюро «Menthol architects» приехала в Минск, чтобы сделать павильон Frame – двухэтажную деревянную конструкцию, которая по задумке авторов, будет втягивать людей в диалог с окружающей средой. «Menthol architects» в позапрошлом году вошла в десятку самых инновационных архитектурных студий Польши по мнению журнала «Architektura-murator» в области «Инновации в архитектуре». Frame должен был находиться на площади 8-го марта.









Неделя дизайна в Минске. Фото Ирина Ареховская / Белсат





«Автор в начале монтажа сместил точку пребывания объекта где-то на 50 метров. Мы не успели его предупредить и вероятно проехал кто-то из высоких чиновников и сразу приказали его демонтировать», – прокомментировал ситуацию один за организаторов «Недели дизайна» Андрей Крохин.









Верхний город. Фото Ирина Ареховская / Белсат





Из-за недоразумений с «Минской спадчиной» сорвалось несколько перформансов художников из зарубежья на открытии, которое проходило сегодня, 4 мая. Организаторам также намекнули: если они самостоятельно за завтра не демонтируют объект, то им «помогут». По словам организаторов, возможно, павильон появится на улице Октябрьской.





«Такой большой бюджет на то, чтобы привести всех этих иностранных гостей и тут такой маленький косяк и никто нас даже не выслушал», – возмущается Андрей.





Что еще интересного в Верхнем городе в рамках недели дизайна?

Sky is the limit. Инсталляция в виде нескольких конусов, с аудиосопровождением внутри.





Projection. Коридор, где внутри должен транслироваться специальный видеоряд, который подготовлен авторами – Альперном Сахина из Турции и Джеком Уильимсом из Великобритании.













«Это что-то между (between – с английского языка «между». – Belsat.eu) Минском и Бразилией. Я пыталась использовать жизнерадостные цвета, которые мы имеем в Бразилии, и белорусские символы – такие, как зубр», – комментирует автор проекта.







