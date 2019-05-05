Пилот сгоревшего SSJ-100 рассказал подробности аварии

korrespondent.net По его словам, в самолет действительно ударила молния: "Яркая вспышка, хлопок". Из-за этого лайнер потерял радиосвязь и перешел в режим прямого управления, отметил пилот. Радиосвязь экипажу удалось восстановить через аварийную частоту, но она была кратковременной и прерывистой, пишет

При посадке "скорость была небольшая, обычная, все согласно оперативного сборника экипажа", подчеркнул Евдокимов.





Пожар, по его словам, начался после посадки: "Пожар, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом".





Официальная причина катастрофы пока не называлась. Агентства, ссылаясь на источники, называют различные версии произошедшего: по данным собеседника Интерфакса, лайнер загорелся, ударившись при посадке носом о взлетно-посадачную полосу, а собеседник РИА Новости говорит, что возгорание произошло после того, как при посадке у самолета подломились стойки шасси и он чиркнул двигателями о полосу. Пресс-служба Шереметьево подтвердила, что возгорание произошло после жесткой посадки. Есть и другая версия: источник ТАСС утверждает, что возгорание на борту произошло из-за удара молнии.



