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41 человек погиб. Стали известны подробности происшествия в Шереметьево
Источник материала: СТВ
Новости России. Вечером 5 мая в Шереметьево загорелся самолёт. В результате происшествия погиб 41 человек.
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Расследование случившегося передано центральному аппарату СК РФ. Допрашиваются пострадавшие, очевидцы, сотрудники аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также ответственные за эксплуатацию самолёта люди.
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По словам директора центра академика Амирана Ревишвили, в тяжёлом состоянии 51-летняя женщина, у неё ожоги дыхательных путей, поверхностные ожоги туловища до 15% и множественные ушибы верхних и нижних конечностей.
Как
Известно, что вечером 5 мая после 28 минут полёта в Шереметьево экстренно вернулся и совершил жёсткую посадку самолёт SSJ-100. Воздушное судно приземлилось со второй попытки, при посадке у него подломились шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
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Новости России. Вечером 5 мая в Шереметьево загорелся самолёт. В результате происшествия погиб 41 человек. По сведениям Следственного комитета России, на борту...
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