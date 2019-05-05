Благоустроенные, с барбекю и сигнализацией. Посмотрите, как выглядят самые дорогие дачи под Гомелем

Источник материала: Tut.by

Весна. Хочется на дачу. Предлагаем вам обзор фазенд, которые можно приобрести под Гомелем. Посмотрите на самые красивые и обустроенные (цены, конечно, соответствующие), изучить все объекты подробнее можно здесь .

Одна из самых дорогих дач, выставленных на продажу, располагается в СО «Сож» в деревне Новые Терешковичи.

Стоимость — 223 тысячи рублей.





Дом построен методом несъемной опалубки. Имеется собственная скважина 42 м, септик, водяное отопление, котлы электрические и твердотопливный. Дом пригоден к круглодичному проживанию. Имеется фруктовый сад, теплица, хозпостройки. Рядом река и лес.





Еще одна дача-люкс находится на станции Будотень в СНТ «Ветеран» под Гомелем и стоит 170 тыс. рублей. За эти деньги предлагается новый оборудованный сигнализацией двухэтажный дом из сруба и 12 соток земли.





Дворовая территория вымощена тротуарной плиткой, имеется газон с автополивом, парковка на 2 машины, альпийские горки, 40 туй, 80 кустов лаванды, скважина, спутниковое ТВ, зона барбекю, стационарный уличный бассейн на улице с навесом, ну и самое главное — плодовые деревья. Внутри уютно.





Чуть дешевле — за 154 тысячи рублей — можно приобрести дачу в 30 км от Гомеля в деревне Скиток

Там продается просторный дом из бруса на берегу Сожа. На участке в 10,5 соток расположены березы и сосны, барбекю и терраса с видом на реку.





Дачу с домом из бруса площадью 80 м2 и участком в 10 соток в деревне Чкалово, что в получасе езды от Гомеля продают за 145 тысяч. Рядом лес, река, на участке баня, колодец, скважина, хозпостройки в доме — камин и санузел.





За 75 тысяч рублей продается дача в ДНТ «Александровка». В распоряжение нового владельца перейдут 5, 5 соток и двухэтажный дом из блок-хауса площадью 61,6 м2.





А также баня, деревянная беседка, кованый забор с откатными воротами и каменный гараж с лодкой, пруд с рыбками, альпийская горка, розарий, огород, сад, виноградник и большая стеклянная теплица.



